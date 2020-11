Instituto French: las familias aguardan la apertura de las matrículas para el 2021

Días atrás, se aprobó una ordenanza en la que se estipula que el espacio solo será utilizado para fines pedagógicos. Ahora, la comunidad educativa busca dar un nuevo paso para volver a pensar a largo plazo. La comunidad educativa del Instituto French espera que se abra la matriculación para el ciclo lectivo 2021. El jueves pasado, el predio ubicado en Ramos Mejía, fue declarado de interés público municipal y educativo por el HCD. Esto permite que el espacio solo sea utilizado solo con fines educativos. “Las maestras estamos contentas porque sentimos que la lucha valió la pena, que logramos uno de los objetivos”, expresó la docente y madre de un alumno del colegio, Jimena Krywdik, en diálogo con El1 Digital.

“Está bueno lo que hizo el Municipio porque tenemos la certeza de que el colegio no se va a vender (para usarse) con otro fin y es un gran logro”, manifestó la educadora y agregó que, por estos días, el personal y las familias no van a estar tranquilas hasta que no comiencen a otorgar las vacantes para el año entrante.

Según Krywdik, hay interesados en comprar el establecimiento para continuar con su función pedagógica, pero las negociaciones se están retrasando. Además, algunos docentes intimaron a los representantes legales para que aclaren la situación laboral. Pero, por el momento, no recibieron ninguna respuesta, aseguraron.

Por su parte, la madre de un alumno de quinto grado, Verónica Goldfinger, celebró: “Es una noticia maravillosa». «Pero no nos han dicho con certeza cómo sigue el futuro de nuestros hijos”, amplió y afirmó que la mayoría de los padres tiene un “plan B” por si no se abre la matrícula, pero, por ahora, no quieren utilizarlo.