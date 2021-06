Interponen un recurso de amparo para preservar la Reserva Natural de Laferrere

La acción fue impulsada por el Colectivo Autónomo de Derechos Humanos Oeste (CADHO). Cabe recordad que meses atrás, durante la apertura de sesiones del HCD, el intendente Fernando Espinoza había anunciado que se firmaría un acuerdo por 2.000 viviendas del ProCreAr en el predio del Aeroclub.

Los vecinos, que trabajan desde hace cuatro años en la preservación del espacio verde, se pusieron en estado de alerta al enterarse de esta decisión del Ejecutivo local, puesto que consideran que el espacio es uno de los últimos pulmones verdes con que cuenta el Distrito. Desde la organización de DD. HH. , enfatizaron que no están en contra del derecho a la vivienda, sino que hay que buscar la manera de respetarlo y, a la vez, convivir en un ambiente sano.

En comunicación con El1 Digital, Christian Blanco, abogado e integrante de Colectivo Autónomo de Derechos Humanos Oeste (CADHO), comentó: “Se inició una acción de amparo para proteger la Reserva con fundamento en el derecho a un ambiente sano”. “Los vecinos vienen trabajando hace muchos años, han hecho presentaciones ante el Municipio y diferentes entidades como para preservar el espacio y nunca tuvieron una respuesta concreta”, indicó. “Como nos enteramos de que se llamó a concurso público de ProCreAr el 26 de abril, se decidió hacer un amparo. El tema es que hay que hacer un estudio del impacto ambiental, pero, más allá de eso, se trata de mantener ese espacio como reserva”, comentó.

Asimismo, explicó: “La Constitución Nacional dice que, en caso de que se vulnere el derecho a un ambiente sano, se puede interponer una acción de amparo, que es una garantía para exigir el cumplimiento de este derecho”. Blanco detalló que desde la organización consideran que son varias las partes que tienen una cuota de responsabilidad en la preservación del espacio y del cuidado del ambiente. Por ese motivo, “hay varios demandados, como el Municipio de La Matanza, la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), el Banco Hipotecario, el ProCreAr, el OPDS y la ACuMaR”.

En relación a este tema, Gustavo Dutto, secretario de Gobierno municipal, le indicó a este medio: “Hasta donde yo sabía, el tema estaba judicializado a través del organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE). Como Municipio, le estamos pidiendo a la agencia que se ponga firme en cuanto al cuidado de sus tierras porque, aunque nosotros no podemos meternos porque esas tierras le pertenecen al organismo estatal, nos genera un daño”. Y agregó: “Sé que hay un conflicto, pero eso lo está manejando la Secretaría de Planeamiento Urbano. Hasta tanto las autoridades del organismo o de la Secretaría no soliciten nuestro concurso, nosotros, como gobierno, no nos vamos a meter”.

¿Es un espacio de preservación o es urbano?

A través de la ordenanza 14.898, del año 2006, el Municipio declaró al espacio como una zona de preservación por tratarse de un pulmón ecológico. Un año después, salió la ordenanza 15.391 en que se agrega el hangar que pertenece al exaeroclub y se declara de interés histórico y cultural. En 2010, mediante la ordenanza 19.424, se le quitó el carácter de zona a preservar y se incorporó este espacio al área urbana. Por ese motivo, desde el CADHO sostienen que “se ha violado el principio de no regresión y, también, se plantea la inconstitucionalidad de dicha ordenanza”.

“Otra cosa que nos preocupa es que en el predio de la Reserva hay una especie de comando de patrulla ya que hay autos viejos que degradan el medio ambiente”, sostiene Blanco. “Lo que le pedimos al Municipio es que nos informe quién dio el permiso para que esté ese comando ahí”, añadió. El abogado también manifestó: “El recurso está en el Juzgado de Familia N° 8, de San Justo. El juez a cargo es Juan José Doré y hay que esperar si se da lugar o no al amparo. Todavía no sabemos qué puede pasar, pero esperamos que la Justicia local intervenga en esta causa”.

Asimismo, explicó: “Lo que queremos es dejar bien en claro que no estamos en contra del derecho del acceso a la vivienda, sino que creemos que puede convivir con el derecho a un ambiente sano”. “Ambos derechos pueden ir de la mano, porque en La Matanza hay varios espacios que pueden utilizarse para la construcción de viviendas”, finalizó.

El viernes, vecinos de Gregorio de Laferrere realizarán una nueva convocatoria en las puertas del espacio verde, a partir de las 16, para visibilizar el pedido de que este lugar sea declarado Reserva Natural.