Investigadora del CONICET fue distinguida por la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red

Se trata de Laura Panizo de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, quien fue galardonada con el premio Mejor Artículo de Antropología Iberoamericana 2022.

La Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR) distinguió con el premio al Mejor Artículo de Antropología Iberoamericana 2022 a la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES, UNSAM) Laura Marina Panizo por su artículo “Los fantasmas de Chicureo: Convivir con muertos en el barrio de Colina, Santiago de Chile”.

En su 10° edición, el Premio es uno de los más prestigiosos que existen en la Antropología Iberoamericana y reconoce anualmente a un artículo, previamente evaluado por un equipo de medio centenar de revisores/as, que es traducido al inglés y representa a AIBR en la revista internacional Déjà Lu, editada anualmente por el World Council of Anthropological Associations.

“Este premio significa un reconocimiento muy especial, no solo porque viene de la mano de la prestigiosa Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, sino porque se trata de un texto en el que reflexiono desde mi trayectoria académica acerca de las temáticas referidas a la muerte violenta, sobre un tema que se va haciendo un lugar tanto en el espacio doméstico como el laboral!”, sostiene la antropóloga Laura Panizo.

El artículo galardonado tiene como objetivo exponer las primeras aproximaciones de la autora con la temática, encontrar espacios de diálogo con trabajos que desde las ciencias sociales aborden las creencias acerca de la vida y la muerte y permitan poner el centro de atención en la agencia de los muertos.

“A partir de una forma particular en donde “el campo” en términos etnográficos, se hizo lugar en mi casa y en mi barrio, intento poner en primer plano mi experiencia y focalizar en las emociones, para tensionar la forma en que abordamos la otredad, nos dejamos afectar, y en este caso en particular nos comunicamos con nuestros muertos. Es también un artículo especial para mí, porque me permití transitarlo con una escritura dinámica, poética y sensible”, explica Panizo.

La AIBR es una de las revistas científicas de antropología más difundidas en idioma castellano, que actualmente se edita de forma impresa y electrónica. Sus contenidos no sólo se centran en publicar artículos y ensayos de antropología (principalmente antropología social y cultural) sino especialmente en ofrecer la visión antropológica de la actualidad social.