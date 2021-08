Isidro Casanova: buscan a un vecino que lleva casi tres semanas desaparecido

Desde el pasado jueves 5 de agosto no hay novedades del paradero de Pedro Pérez. Según relató la familia, ese día, salió rumbo a Liniers, pero no regresó.

A pesar de los rastrillajes, hasta el momento no hay novedades del paradero de Pedro Pérez, un vecino, de 77 años, de la localidad de Isidro Casanova. Pérez salió de su domicilio el jueves 5 de agosto rumbo a Liniers, pero no regresó a su casa. Desde el entorno familiar, mencionaron que ya no saben qué más hacer o a quién acudir.

Según relataron los familiares de Pérez, comenzaron a rastrear sus movimientos a través de la tarjeta SUBE: notaron que tomó dos colectivos y que su recorrido finalizó en el km. 29 de la Ruta Nacional N° 3, en González Catán. La última vez que lo vieron, vestía campera negra, buzo negro, pantalones azules y zapatillas grises deportivas, un gorro de lana con visera y un barbijo oscuro.

Desde su entorno, aseveraron que Pérez subió a un colectivo de la línea 325 con destino a Liniers y se bajó del lado de Provincia. Luego, tomó un 378 y, haciendo el seguimiento a través de la tarjeta SUBE, pudieron hablar con el chofer, que aseguró que bajó en la terminal de colectivos en el km. 29 de la Ruta Nacional N° 3, en el barrio Independencia.

En diálogo con El1 Digital, Martín Pérez, su hijo, señaló: “No hay novedades del paradero de mi padre, no sabemos por dónde buscarlo, recorrimos varios hospitales y no sabemos por dónde continuar. Los rastrillajes se están realizando, pero la investigación sigue como al comienzo de todo esto. Me dan ideas o pistas, pero no sé dónde puede estar”.

“La investigación sigue en la nada y dicen que lo están buscando, pero, si yo no pregunto, ellos no me comunican nada del tema. A su vez, muchos conocidos y familiares lo están buscando y recorren los barrios”, expresó. Además, comentó que no se registraron nuevos movimientos de la tarjeta SUBE, a pesar de que la misma cuenta con crédito.

“Mi papá bajó en Liniers y le cargó cien pesos a la tarjeta, sabiendo que ya tenía una carga de 200 pesos; después, tomó el otro colectivo”, indicó. Por otra parte, remarcó que su padre no utiliza teléfono celular. “Esperamos que alguien nos llame o se comunique con nosotros. También, es diabético y no se llevó ningún medicamento, solo tiene con él la tarjeta SUBE y su billetera con los documentos”, detalló.

La familia de Pérez radicó la denuncia en la comisaría N° 6, de Isidro Casanova. Las personas que cuenten con información pueden comunicarse telefónicamente al 911 o a la comisaría 4625-4049 o al 4625-5711.