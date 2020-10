Isidro Casanova: colectiveros de distintas líneas cortaron la Ruta N° 3 en reclamo de seguridad

Tras el asesinato del colectivero Pablo Flores, de la línea 218, la empresa Almafuerte S.A., junto a otras firmas, reclamaron cabinas, cámaras de seguridad y botones antipánico. Señalan que algunas unidades cuentan con estas herramientas, pero no se sabe si funcionan.

Araíz del asesinato del chofer Pablo Flores, de la línea 218, de Almafuerte S.A., perpetrado en la noche del jueves en Virrey del Pino, la empresa y los compañeros de la víctima decidieron realizar un corte en la intersección de la Ruta Nacional N° 3 y la calle Hilario de Almeira, en Isidro Casanova, en pedido de justicia, seguridad, cámaras de vigilancia y botones antipánico.

En comunicación con El1 Digital, Fernando Gangemi, representante legal de la empresa, expresó: “Realizamos la medida de fuerza que dictaminó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para todo lo que es zona Oeste, es decir que Almafuerte S.A., La Cabaña S.A., Ideal San Justo S.A., Nuevo Ideal S.A., Línea Expreso Liniers S.A., La Vecinal de Matanza S.A.C.I. y DUVI S.A. no están brindando sus servicios”.

“La situación de inseguridad en que se vive es grave. Si bien, en este caso, en principio no se trataría de un intento de robo, se están investigando cuáles fueron los motivos. Desde la empresa, mandamos nuestras condolencias a la familia y exigimos justicia por la muerte de Pablo, que era un muy buen trabajador”, afirmó.

Según los delegados y choferes, se mantendrá el paro de 40 líneas de colectivos hasta el próximo lunes. “Nos sentimos a la deriva, sabemos que el coche que manejaba nuestro compañero contaba con las cámaras, pero tenemos la duda de si realmente funcionan”, lamentó un compañero de la víctima. Asimismo, recordó que las solicitaron hace muchos años, que no son escuchados y que todas las líneas piden por las cabinas, los botones antipánico y las cámaras. “Desde que dejamos de vender boletos, nos roban constantemente; se llevan las recaudaciones”, señaló.

En el corte, estuvieron presentes choferes y delegados. El paro se mantiene en todos los ramales que circulan por la zona Oeste. “En los barrios es donde están los problemas… A la noche, los barrios se ponen calientes, picantes, porque hay inseguridad y robo”, aseveró un colectivero. “No tenemos seguridad, no tenemos nada. Estamos a la deriva, no hay policías ni patrulleros. Lo que le pasó a Pablo es un tema de inseguridad y La Matanza está liberada para cualquier delito. Pedimos seguridad para todos, no solamente para nosotros”, enfatizó.

Además, familiares de la víctima llegaron al corte de ruta y pidieron que el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, se comunique con ellos. “Estamos esperando su llamada”, señalaron. Por su parte, Cristian Gigena, vecino del barrio San Javier, de Virrey del Pino, donde fue el asesinato, detalló el panorama que se vive cotidianamente en la zona. “Este no es un caso aislado, ya que con los años se acrecentó la delincuencia y los actos de robos muy violentos. Lamentablemente, estos hechos ocurren muy seguido”, aseguró.

En la noche del jueves pasado, sucedieron diferentes incidentes en la Comisaría Distrital Sur Tercera. “Vimos patrulleros quemados y los coches que estaban estacionados en la puerta completamente incinerados. Entendemos la impotencia y la bronca de los trabajadores porque piden seguridad, protección y justicia, y, a su vez, da pena porque se pelean entre ellos”, contó. “En el barrio, hay mucha violencia a la hora de tomar el colectivo, la gente tiene miedo de salir a la calle o sale acompañada o la pasan a buscar para evitar estar mucho tiempo afuera y los vecinos están cansados”, apuntó.