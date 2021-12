Isidro Casanova: desesperada búsqueda de dos adolescentes

Se trata de Zhaira Rocío Valencia Samanek y Sharon Rubén Sotelo, ambos de 15 años. La mamá de la joven aseguró que “se ratearon” del colegio privado Juan Bautista Alberdi y luego escaparon de la casa de la abuela de la joven, en el Barrio San Alberto. Dos jóvenes de quince años, de Isidro Casanova, compañeros de colegio, no volvieron a sus hogares y permanecen extraviados desde este lunes a media mañana cuando, según versiones de familiares, fueron vistos por última vez tras escapar de la casa de la abuela de uno de ellos, en el Barrio San Alberto.

Se trata de Zhaira Rocío Valencia Samanek y Sharon Rubén Sotelo, ambos de 15 años, compañeros de curso en el colegio privado Juan Bautista Alberdi. Vestían pantalón y campera de gimnasia color bordó y remeras blancas al momento de ser vistos por sus familiares, antes de extraviarse.

Zhaira “mide 1,73, pesa unos 62 kilos, es trigueña, tiene ojos rasgados, como si fuera medio china, usa anteojitos medio redondos, el pelo con flequillo castaño oscuro, largo, debajo de los hombros”, confió a El1 Digital Nadia Samanek, mamá de la joven.

En cuanto a Sharon Rubén, él “le queda más o menos en los hombros a ella, es más petiso, más morocho, tiene el pelo corto con claritos”.

Según la madre de la joven, ambos “se ratearon” del colegio Juan Bautista Alberdi, después fueron a la casa de la abuela de Zhaira, para luego escapar. “Son novios. Ayer ellos se ratean de la escuela, vienen para la casa de mi mamá, a seguir con la mentira de que habían ido a rendir matemáticas, y no se presentaron. En eso me manda un mensaje una mamá, y me avisa. Entonces le aviso a mi mamá, porque tenían una entre horas, entre las 10 y las 11, donde ella tenía que estar en lo de mi mamá, que vive cerca del colegio”.

“Entró a la casa a buscar plata, y se fueron, así con las mochilas. Después, una señora dijo que los vio por acá, a unas cuadras, otra dice que los vio en un supermercado. Después salió que a las nueve de la noche los vieron por otro barrio. Ahora me dicen que la vieron a la una por el kilómetro 47. Ellos no tienen SUBE, Zhaira no usa celular, y Sharon apagó el suyo a las diez de la mañana. Los chicos del cole están todos preocupados, nadie está apañando esto”, marcó la mamá de la joven.“Zhaira me estaba mintiendo, me puso otros horarios. Averigüé con los chicos del colegio, que me pasaron bien los horarios. Ella tenía que volver a la escuela a las 11. De las 11 hasta las 13.30 tenía que estar en la escuela. Cuando vienen a casa de mi mamá, le pregunta dónde estuvo. En la escuela dicen que no entró a las 7.45. A lo de mi mamá fue tipo 10 de la mañana. Ahí se asustó, porque mi mamá le preguntó por qué hacía esas cosas. Y dejó entrar también al chico. Entonces, se pusieron nerviosos y ella dijo ‘abuela, me tengo que ir otra vez´. Mi mamá, como tiene un negocio, estaba con la gente. Entonces se escaparon. En ese interín, ellos se fueron a la casa de un nene que vive frente a la escuela. La madre y el padrastro no están, trabajan. Queda solo y lo cuida la abuela”, contó.

Por otra parte, según contó la mamá, después de peregrinar de una comisaría a la otra –por temas de jurisdicción-, recién “a la una” de la mañana le tomaron la denuncia en la Comisaría de San Alberto. “Era según dónde desaparecieron, te iban cambiando las cosas, y ninguno se hacía cargo de nada. Me tomaron la denuncia a la una, dos de la mañana, en San Alberto”, contó.

Para información por el paradero de Zhaira y Sharon Rubén, se puede llamar al 911 o al 0800 999 7272.