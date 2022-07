Isidro Casanova: el incendio de una casa dejó sin nada a una familia

En ese sentido, destacó que no se registraron heridos. “El incendio fue atacado con dos dotaciones y un cisterna; la principal preocupación era que en la planta baja funciona un taller mecánico, pero, por suerte, el fuego no se propagó hacia ese lugar”. “A nuestro arribo, ya estaba tomado todo el sector del techo, y aparentemente el sector menos afectado de la casa fue el baño, aunque la cocina, el comedor y el dormitorio sí sufrieron daños generales”, completó.

“Nos quedamos como Dios nos trajo al mundo, sin nada… si bien nos quedaron algunas paredes, no sirven; de hecho, se están cayendo porque están todas partidas y rajadas”, comentó Luis, una de las víctimas del incendio, a este medio. “Por suerte, hay vecinos y albañiles que me están ayudando y están tirando abajo los revoques, las paredes que no sirven y el techo… apenas me subsistieron algunas cosas del baño, nada más”, añadió.

En ese contexto, detalló: “Más allá de los daños materiales, que son muchísimos, lo que más lamento es la pérdida de dos canichitas que eran como nuestras hijas; las saqué del fuego con vida, pero lamentablemente no pudieron resistir”. La familia está compuesta por Luis, su esposa, su hijo de diez años y una beba que está en camino. “Por suerte, mi mamá nos está dando una mano y tenemos una habitación donde quedarnos”, comentó el vecino.

Para volver a acondicionar el hogar, precisan con urgencia materiales de construcción. “Aunque sea para poder cerrar la casa; tengo a mi señora embarazada de nueve meses, a diez días de dar a luz, si es que por esto no se adelanta”, señaló Luis, y remarcó: “Ya teníamos todo preparado para la bebé y, hoy, no tenemos nada”.