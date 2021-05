Isidro Casanova: feriantes se manifestaron para pedir que les permitan trabajar

Ante la imposibilidad de poder exhibir sus productos, los feriantes de la Plaza Atalaya, en Isidro Casanova, cortaron la calle para visibilizar su problema y pidieron poder trabajar.

En la tarde del jueves, los feriantes de la Plaza Atalaya, ubicada en avenida Cristiana al 500, en Isidro Casanova, se manifestaron para exigir que les permitan trabajar. Tras cortar la calle, afirmaron que desde el lunes la Policía Distrital de la Matanza Oeste los «sacaron del lugar» y los «amenazaron» con quitarle la mercadería.

En diálogo con El1 Digital, Noelia Balbuena, integrante de las mujeres feriantes de la zona, relató: “A la plaza viene gente de todos lados, como Rafael Castillo y San Alberto y, la mayoría, es gente que se quedó sin trabajo”. “La Policía si nos deja vender nos da un espacio chico, pero somos muchos y no entramos todos los vendedores”, sumó. Además, aseguró que les otorgan lugares poco transitados e incómodos para exhibir la mercadería o los «amenazan con quitarle los productos».

“Nosotras solamente estamos en la plaza los lunes, miércoles y viernes, por dos horas”, explicó la feriante y, agregó que hay otros grupos de vendedores que van otros días y horarios. Por eso, junto a integrantes de otras ferias zonales, a quienes tampoco les permiten trabajar, se unieron para pedir por los permisos correspondientes. “Lo que más reclamamos es por las ferias de plazas al aire libre que están cerradas”, enfatizó.

“No podemos no trabajar ya que, en muchos casos, es nuestra única fuente de ingreso, es lo único que tenemos, porque vivimos de la manta, pero no tenemos un espacio para vender. Queremos que vuelvan las mantas, que no nos metan en la misma bolsa de los que no se cuidan (por el virus del COVID-19), hay gente que lloraba porque le cortaron los servicios por no poder pagarlos porque no le permiten trabajar”, concluyó.