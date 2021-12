Isidro Casanova: preocupación vecinal por volquetes que obstruyen el tránsito en una esquina

Se trata de la intersección de las calles Ortega y Tornquist, en el barrio San Carlos. Vecinos cuentan que son frecuentes las frenadas abruptas y el riesgo de accidentes.

Desde hace varios días, se viralizó la preocupación de varios vecinos de Isidro Casanova por la presencia de volquetes en la esquina de Ortega y Tornquist, los cuales obstaculizan el tránsito, la visión e incrementan el riesgo de accidentes.

Desde aquella esquina, y en conversación con El1 Digital, una de las vecinas contó: “Vivo en el fondo, y en cualquier momento (los autos) se me van a meter, porque están esos volquetes obstruyendo. Son de una empresa, viven cerca de acá. Las frenadas que pegan (los autos) son impresionantes. Me pusieron dos stent, en cualquier momento se me meten. Esta gente copó toda la esquina”.

Otra de las vecinas, frentista, expresó a este medio: “Hasta ahora, gracias a Dios, todavía no hay accidentes. Lo que pasa es que no hay que esperar a que sucedan. Cualquiera que se pare un rato ahí, va a ver complicaciones, sobre todo a la hora del colegio, la circulación es complicada”.