JORGE ALTAMIRA – “EL GOBIERNO, EL PJ, LOS SINDICATOS Y ALGUNOS PIQUETEROS MANEJAN LOS PLANES SOCIALES”

El más que conocido militante y dirigente de la Izquierda, don Jorge Altamira está visitando La Matanza por un tiempo interesante. Por eso, en nuestro programa de AM 930 NATIVA le preguntamos el motivo, comenzando un diálogo con momentos medio picantes por sus argumentos.

ACTOS EN TODA LA MATANZA

–Hace unos días hubo un Congreso Nacional del Polo Obrero de Tendencia, donde se aprobaron resoluciones muy significativas como parte de una campaña para fomentar un Congreso Nacional de Trabajadores. Entre esas resoluciones figura la necesidad de difundirlas, discutirlas, extenderlas y además, adoptar una política práctica más eficaz frente al deterioro enorme de la situación de los trabajadores. Probablemente el primer acto que vamos a hacer para difundir esto es el acto en el Bario Dorrego, en Gonzales Catan, dice Altamira en el comienzo.

En momentos en que publicábamos esta nota, se desarrollaba el primer encuentro con las dirigentes Eva Gutiérrez del Polo Obrero; Ramona Cáceres y Antonia González, que dirigen una actividad muy importante y un Polo de Tendencia muy significativo en la zona. Y en el curso de la semana vamos a ir recorriendo otros lugares de La Matanza: Laferrere, la Plaza San Justo, y distintos barrios recorriendo toda La Matanza difundiendo estos planteamientos políticos. En cada acto, como el de este jueves 21 en el barrio Dorrego del kilómetro 32, se organizarán espacios de discusión. Si alguien quiere disentir, nosotros fomentamos fuertemente la democracia dentro de las organizaciones obreras.

“QUIEREN ESCLAVIZAR A LOS TRABAJADORES”

–¿Cuáles son fundamentalmente los planteamientos políticos que hacen Jorge?

–Mire, hay una reivindicación importante: reclamamos una bolsa de trabajo dirigida por las Organizaciones Sindicales piqueteras con dirigentes electos, que se encargue de organizar la distribución del trabajo entre los compañeros desocupados. Porque rechazamos profundamente el intento de aprovechar los bajísimos ingresos que reciben los compañeros desocupados para promover este empalme que significa subsidiar a las patronales con salarios muy bajos para que los desocupados aparezcan en el registro de trabajadores ocupados.

Y aclara: “Estamos hablando de salarios de $30.000, $40.000 y donde el aporte del gobierno en los planes sociales serían derivados como subsidio a las patronales, es decir, esclavizar a los trabajadores buscando explotar en forma siniestra la elevada desocupación que puede ser superada, debe ser superada. Hay que combatirlo a muerte por medio de una bolsa de trabajo, algo que históricamente existió en el movimiento obrero, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo. Pero como se sabe, los sindicatos han abandonado completamente a la clase obrera, en particular al conjunto de los trabajadores que no aparecen en el registro formal.

“LOS SINDICATOS SON PERROS FALDEROS DEL GOBIERNO”

Y sigue disparando el dirigente: “En el pasado en un sindicato, cuando un trabajador se jubilaba, pasaba a integrar el sindicato en tanto que jubilado, y el sindicato se preocupaba de asegurar que la caja de jubilados remuneraba el 82% móvil. Lo mismo ocurrió con los desocupados con bolsas de trabajo. Como los sindicatos se han vaciado, son una cáscara no más, que son perros falderos del gobierno. Bueno, todas estas grandes conquistas del movimiento obrero han sido, se han perdido, han sido abandonadas.

–¿Usted cree de verdad que son perros falderos del gobierno?

–No cabe ninguna duda. Mire, yo tengo por hábito señalar lo siguiente, cuando un trabajador ve caer su salario, culpa de la patronal, que es la que paga los salarios. Ocurre en este momento con los paros del Sindicato Neumático. La patronal se niega a remunerar adecuadamente a los trabajadores. Eso es claro, pero el principal responsable es la dirección sindical. ¿Para que existen los sindicatos?

“Existen para defender a los trabajadores y sus salarios, no para justificar a este Gobierno que este protege esta desvalorización salarial y además permite que millones de trabajadores trabajen en negro. Esto es un crimen. Los sindicatos no fueron fundados para eso. Los sindicatos fueron fundados para que ante la presión patronal defiendan en forma intransigente los derechos de los trabajadores y procuren mejorar sus condiciones morales y económicas, sus condiciones materiales y su perspectiva de mejoras en la vida”, reflexiona Altamira.

Y acusa: “Ésa es la función del sindicato, no lo que ocurre ahora. No ha habido una única medida de lucha cuando la inflación se encuentra en un 80%, No hay ningún medio, ninguna medida de lucha para controlar precios. Dentro de las empresas las comisiones internas y los cuerpos de delegados, viven su vida de empresarios. Tenga presente que la mayor parte de ellos son propietarios de empresas con sus familias y se han desinteresado por completo de la clase trabajadora”.

“NO HAY REIVINDICACIONES PARA SALIR DE ESTA SITUACIÓN”

–¿Ustedes como reemplazarían esto? ¿Buscando integrar una bolsa de trabajo en distintos puntos de La Matanza en este caso? ¿Ya que la semana que viene van a estar aquí recorriendo los barrios?

— Nosotros hacemos este planteo en momentos en que los movimientos piqueteros, tanto del oficialismo y el funcionario del Estado como de otros que no están en el gobierno no encuentran reivindicaciones para salir de esta situación. Por ejemplo, un bono de $20.000 le vendría muy bien un trabajador, u, pero está lejísimo de enfrentar y superar el nivel de miseria social que está creciendo. No hay un programa integral ni un programa de defensa de los trabajadores.

“Es una propuesta de la Vicepresidenta, la economía popular apoya esta propuesta y un proyecto en el Congreso pide darle $15.000 a los trabajadores. Esto es increíble. Evidentemente, una propuesta de este tipo es para sostenimiento del gobierno. Que se quiere sacar de encima la presión del movimiento de desocupados por un plato de lentejas, por una migaja», apunta el hombre de Política Obrera.

“ESTE GOBIERNO SE HUNDE POR TODOS LADOS”

Luego nos comenta que su corriente política busca una apertura de debate: “vamos a estar en La Matanza, en un acto con las compañeras del Pueblo Obrero Tendencia, difundiendo todo esto y discutiéndolo, porque hoy el movimiento obrero sindicalizado, cómo el movimiento piquetero frente a una situación política muy seria, de un gobierno que se está hundiendo por todos lados y está llevando a la clase obrera por el camino del derrumbe.

–Usted cree, en todo caso, Jorge, que hay movimientos piqueteros que utilizan a la gente con los planes como se comenta. ¿Esto es así o no?

–En parte sí y en parte creo que no. Por definición, un movimiento piquetero que tiene ministros y funcionarios del gobierno está utilizando al movimiento piquetero. Porque qué prima el interés del movimiento piquetero, el interés del Estado, y mucho más interés del Estado. Por eso los patrones son lo que son. Por eso hay crisis en el abastecimiento de los comedores y todo se desvaloriza.

“UN GOBIERNO PROPIO DE LOS TRABAJADORES”

Entonces hay un uso político que está en cabeza del Presidente de la Nación, de la Vicepresidenta de la Nación y del Partido Justicialista, que subordinan la necesidad de estos trabajadores a la estabilidad política del gobierno, cuando en realidad tendría que ser al revés. En primer lugar están las necesidades de los trabajadores y el gobierno no la puede satisfacer, se puede ir tranquilamente y los trabajadores tendrán que reemplazarlo con un gobierno propio. Entonces, la independencia política del movimiento piquetero es muy importante. No puede ser tributaria de un conjunto de ministros y aparato del Estado.

COMO SIEMPRE, EL HINCHA DE HURACÁN.

Sobre el final de la nota, hablamos del otro gran amor del dirigente de Política Obrera: el Globito de Parque Patricios:

–Altamira, mucha suerte y mucha suerte con Huracán, que no me olvido que usted es un hincha fanático, ¿eh?

–Y estuvimos a punto de llegar a la punta, pero empatamos. Pero seguimos peleando y le agradezco al club el gesto que tuvo de que yo pudiera festejar mi cumpleaños el 14 de abril con mi familia y amigos en el estadio del querido Huracán del cual soy hincha desde los seis años.

