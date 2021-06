Junto a Kicillof, Cristina pidió que “la pandemia quede fuera de la disputa política” y que “no se pongan en duda las vacunas”

La vicepresidenta y el Gobernador bonaerense compartieron un acto en La Plata para inaugurar obras en un hospital de niños que habían quedado paralizadas en agosto de 2019, después de la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO. Ambos criticaron la gestión sanitaria del macrismo y pidieron a la oposición que colabore para hacerle frente a la pandemia generando confianza en el plan de vacunación.

En un acto que puso en evidencia la cercanía de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se mostraron juntos este lunes, en La Plata, durante la inauguración del nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica. En discursos fuertemente marcados por las críticas al sistema sanitario y educativo heredado de Juntos por el Cambio, dos de los dirigentes más influyentes del Frente de Todos hicieron foco en el plan de vacunación que, se espera, sea el eje de campaña oficialista para las legislativas de este año, con un llamado a la oposición para que “la pandemia quede fuera de la disputa política”. “Vamos a salir, con la vacuna vamos a salir, vamos a vacunar a todos los argentinos y las argentinas y vamos a volver a ser felices”, dijo Cristina para llamar a que la gente adhiera a la campaña oficial de inmunización.

Al inicio del acto, el Gobernador consideró “una vergüenza” que el gobierno de Cambiemos no haya finalizado las obras en los hospitales que se habían iniciado durante la gestión de la actual vicepresidenta. “Esta obra se planteó en el 2010, se inició en 2017 y se dejó literalmente ‘de garpe’ el 11 agosto de 2019 (tras la derrota de Vidal en las PASO). Hubo otras obras que estaban prácticamente terminadas y no se quisieron inaugurar. Una vergüenza. No se quiso reconocer el trabajo que hizo el gobierno de Cristina”, consideró.

“Esta es una de las 125 obras que se reiniciaron. Parar una obra no solo es lo que queda ahí puesto, sino deudas, renegociación. El trabajo que hicimos para empezar y terminar 125 obras es lo que marca la diferencia y es lo que hace que en la provincia de Buenos Aires nadie haya necesitado un respirador, una cama o personal de salud y no lo consiguiera, porque se hizo lo que se tenía que hacer”, defendió sobre el refuerzo del sistema sanitario encarado en medio de la emergencia y consideró que enfrentar la pandemia de coronavirus hubiese sido “más fácil” si los hospitales hubieran estado en condiciones y los alumnos hubieran contado con las computadoras necesarias para sostener la continuidad pedagógica.

“Fácil no puede ser, porque es una pandemia, y es trágico. Pero, ahora, venir a poner más angustia, venir a ponerle a una pandemia más odio, venir a generar división cuando lo único que pedimos es que, si quieren realmente actuar de oposición responsable, ayuden con algo, que consigan vacunas, que se pongan de voluntarios, que acompañen a la gente que sufre, en vez de recorrer y peregrinar por los canales de TV y Twitter llenando de odio a la gente”, apuntó Kicillof, que no se guardó críticas para Juntos por el Cambio y su cuestionamiento a la gestión de la pandemia.

“Llama la atención que los que dejaron pudrir vacunas no quieran enseñar cómo vacunar; que los que no terminaban hospitales nos vengan a decir qué hay que hacer con el sistema de salud”, criticó el Gobernador, quien también acusó a Vidal de haber “cerrado escuelas” durante su gobierno y aseguró que “es una falta de respeto” decir que no hubo clases cuando se suspendió la presencialidad porque, de ese modo, no se valora “el trabajo de docentes y auxiliares” que buscaron sostener la educación a distancia.

Cristina y un llamado a la oposición

En esa misma línea, la vicepresidenta reconoció que “lo importante es cuando las cosas comienzan” y si bien dijo que las obras inauguradas este lunes fueron iniciadas en la gestión de Vidal, destacó que “le quedaba mucho por hacer” y que “hubo una decisión del gobierno de Axel Kicillof de seguir” para culminarlas. “Recién Axel rememoraba los cinco hospitales en el Conurbano que habíamos casi terminado en un 95 o en un 85 por ciento y, sin embargo, no los continuaron. Vinimos y los hemos terminado”, agregó sobre los hospitales del Bicentenario anunciados en 2008, que incluyen al René Favaloro y al Néstor Kirchner, de La Matanza, además de otros tres en Cañuelas, Ituzaingó y Esteban Echeverría.

“Entre todos los que hacen política y los que no la hacen, podemos llegar a un acuerdo básico mínimo de que hay cosas que no pueden ser objeto de discusión. No podemos discutir por dónde sale el sol y si la tierra es redonda y no podemos seguir discutiendo si la vacuna tal o cual sirve, o no sirve”, continuó la expresidenta para hacer un pedido a la oposición. “En nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo, en nombre de los trabajadores de la salud: por favor, dejemos la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios, a que la gente quiera vacunarse”, remarcó.

En sintonía con esto, la titular del Senado aprovechó para destacar el plan de vacunación del Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires: “Hoy, completamos 20 millones de vacunas con todas las dificultades que vemos que son producto de la desigualdad entre países. Hay países que han acaparado millones de vacunas frente a países que están penando por tener una vacuna. ¿No sería mejor que todos los argentinos unidos les pidamos a esos países que sean solidarios y envíen esas vacunas al resto del mundo que todavía le faltan?”, planteó.

Cristina aludió también a los dirigentes que plantean que las restricciones coartan las libertades individuales y agregó que “la verdadera libertad es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria para que los demás sean libres”. “Cuando estemos todos vacunados y se pueda salir a la calle, y si alguien se contagia saber que le pasa lo mismo que con la gripe… ayudemos a la verdadera libertad de la sociedad, que va a ser cuando estemos todos vacunados”.

En este sentido, indicó que “debería haber un acuerdo tácito en la sociedad, de dejar a la pandemia y las vacunas fuera de las disputas y hacerle caso a los médicos” y pidió “no buscar divisiones ni entorpecer al otro” en el marco de la gravedad que implica la pandemia de coronavirus porque, consideró, eso “es lo peor que le puede pasar a la sociedad”. “Vamos a salir, con la vacuna vamos a salir, vamos a vacunar a todos los argentinos y las argentinas y vamos a volver a ser felices”, cerró la vicepresidenta.