Junto a Kicillof, el Presidente anunció obras para el AMBA y aseguró: “No podemos dejar que la desigualdad se profundice”

Alberto Fernández encabezó la firma de convenios con intendentes para realizar trabajos de infraestructura social en 40 distritos bonaerenses, con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos. “Lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto”, apuntó, en un llamado a construir una Argentina con más igualdad.

En la tercera actividad pública que compartieron en la última semana, el Presidente, Alberto Fernández, y el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciaron este martes, desde La Plata, la puesta en marcha de un plan de obras de infraestructura para los 40 distritos bonaerenses que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a partir de una inversión de 19.557 millones de pesos que aportará Nación, que se destinarán, también, a la construcción de doce unidades sanitarias en penales bonaerenses para tratar a contagiados con coronavirus. Además, la Provincia aportará 2.000 millones de pesos, a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que los municipios recibirán según el coeficiente de coparticipación que les corresponde.

“Lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto y nadie puede decir que no nos dimos cuenta. Y, si somos gente digna, como creo que lo somos, no podemos permitir que esa desigualdad se sostenga y profundice”, planteó el Presidente durante su discurso, en el que también apuntó contra la lógica vigente de coparticipación porque, consideró, “solo ha profundizado las desigualdades”.

En ese sentido, Fernández recordó que la actual distribución de recursos coparticipables fue instaurada por el expresidente Ricardo Alfonsín, quien le pidió a la provincia de Buenos Aires que “resignara ocho puntos” de los fondos que recibía “con la lógica de que las provincias del Norte pudieran desarrollarse para que sus habitantes encontraran una vida digna, sin necesidad de emigrar para hacinarse en Buenos Aires”.

“Esa vocación, profundamente federal, claramente falló y empezó a generar un problema estructural en la Provincia que, hasta hoy, no hemos resuelto porque sigue recibiendo habitantes, ya no solo del Norte, sino de países hermanos, en un lugar que no tiene los recursos necesarios para que sus vidas se desarrollen con dignidad”, analizó el Presidente, para quien esa lógica de desigualdad “quedó expuesta ante la pandemia de coronavirus, que se está concentrando en el AMBA”.

“Estas cosas deben avergonzarnos”, aseguró en ese sentido. “Y esto no sucede por la maldad de quienes gobiernan, sino porque no se diseña un país igualitario. Algún día, tenemos que sentarnos con todos los gobernadores para pensar cómo hacemos para que esas desigualdades no sucedan. Ese es el verdadero desafío que la pandemia nos exige y lo tenemos que hacer desde el Estado, porque no lo hará ninguna mano mágica desde el mercado. Pero tenemos una suerte, entre tanto dolor y pena, y es que ese país más justo nos tocó construirlo a nosotros y yo no voy a dejar pasar esa oportunidad”, aseguró Fernández.

Un plan ambicioso, en coordinación con los intendentes

Las obras que serán encaradas por el Gobierno nacional se concretarán en el marco del Plan Argentina Hace, que generará 8.700 puestos de trabajo a partir de 224 proyectos que se desarrollarán en los 40 municipios que integran el AMBA, además de la reactivación de 68 obras de AySA que estaban paralizadas en 16 de esos municipios, entre ellos, La Matanza. Según estimaron desde Nación, trece millones de personas se verán beneficiadas por esos trabajos de infraestructura.

Paralelamente, el Gobierno nacional colaborará con el plan de ampliación penitenciaria que Kicillof anunció el 5 de mayo, en medio de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, para sumar 1.350 plazas a los penales de la Provincia. Con los doce módulos sanitarios que se construirán en las próximas semanas, los lugares disponibles para evitar un brote en las cárceles de la Provincia se ampliarán hasta “llegar a las 2.000 plazas nuevas”, aseguró el Gobernador.

Por eso, durante el acto, los intendentes de los distritos implicados -entre ellos, el matancero Fernando Espinoza- firmaron los convenios correspondientes con el ministro de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y Kicillof.

Según explicó Katopodis, las obras que se desarrollarán en los 40 distritos del AMBA estarán destinadas “a la infraestructura social básica” y “se irán definiendo con los intendentes”. “Ellos son los que conocen cuáles son las obras más urgentes para mejorar la vida cotidiana de los vecinos”, aseguró el ministro, al tiempo que aclaró que los alcaldes “deberán garantizar que todos los trabajadores que participen en esos trabajos, lo hagan en condiciones seguras y cumpliendo los protocolos sanitarios para no poner en peligro el esfuerzo que se hizo en todas estas semanas”. “Cuidar la salud de los argentinos es también cuidar las decisiones y prioridades, y esas prioridades las vamos construyendo juntos. Estamos haciendo obra pública para cuidar a nuestros barrios, familias y vecinos, para que esta Argentina duela menos”, destacó Katopodis.

En tanto, Kicillof destacó la “coordinación y articulación constante entre Nación, Provincia y municipios” y apuntó que el plan anunciado busca “darle a la economía, desde el Estado, el motor que, hoy, no está por este contexto de crisis”. “Poner a funcionar, con todos los cuidados, ese motor del proceso económico en esta coyuntura, es la señal que estamos dando desde el sector público para el sector privado”, agregó en esa sintonía.

En tanto, con respecto a los 2.000 millones de pesos que la Provincia distribuirá a través del FIM, recordó que “esos fondos, por ley, deben destinarse exclusivamente a obras”. “Algunos intendentes me plantearon la necesidad de que haya más flexibilidad para que puedan destinarlos a atender otras urgencias y eso es lo que le voy a pedir a la Legislatura, pero también les pido que tengan en cuenta la necesidad de obras”, les planteó a los alcaldes presentes. Cabe recordar que el FIM se reparte en base a los coeficientes de coparticipación vigentes para cada distrito, por lo que a La Matanza le corresponderán 147.048.800 pesos.

Asimismo, el Gobernador volvió a defender el mantenimiento de la cuarentena con restricciones porque “todo el mundo está atravesando problemas económicos”. “La crisis es culpa del virus y no de la respuesta que los gobiernos están dando. Pero esto es, también, una respuesta a esa crisis y creo que estamos empezando a escribir la historia de la pospandemia, porque no podemos esperar a que el virus pase para darle más infraestructura y mejores condiciones de vida a todos los habitantes de la Provincia”, cerró.