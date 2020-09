Kicillof, a los intendentes cambiemitas: “Los teléfonos están abiertos, no hace falta comunicarnos por los diarios”

Durante una videoconferencia con más de 40 jefes comunales, entre los que estaban Valenzuela, Macri y Garro, el Gobernador les pidió “seguir trabajando juntos porque es un año de pandemia, no electoral”. “Les pedimos que no opten por la vía del oportunismo”, planteó, tras las críticas expresadas a su gestión.

En el marco de la firma de convenios por un nuevo tramo de las obras previstas en el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), este miércoles al mediodía, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo una videoconferencia con 44 intendentes y aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a los alcaldes opositores, en medio de las críticas que le vienen marcando desde Juntos por el Cambio.

“Les pedimos que no opten por la vía del oportunismo. Están todos los teléfonos abiertos, no hace falta comunicarnos por los diarios”, enfatizó el mandatario provincial, mientras lo escuchaban Julio Garro, de La Plata; Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; y Jorge Macri, de Vicente López, quienes, esta semana, redoblaron los reproches que venían expresando al asegurar que “cada día es más difícil trabajar con Nación y Provincia”.

En ese sentido, mientras hablaba sobre la gestión de la pandemia, Kicillof planteó: “Ahora que vemos el horizonte de salida, les pido que sigamos trabajando juntos porque es un año de pandemia, no un año electoral. No lo hemos hecho nosotros y les pedimos a ustedes que no opten por la vía del oportunismo, de tratar de sacar ventaja. Están todos los teléfonos abiertos, no hace falta comunicarnos por los diarios para ver cómo seguir con esta etapa que, también, va a ser muy difícil”.

“No es momento para vivos ni pícaros. Hay que seguir trabajando unidos y, si alguien nos quiere sacar ventaja, nos obligan a responder, pero no queremos hacerlo”, agregó en esa misma sintonía, especialmente, luego de que, la semana pasada, pocas horas después de firmar los primeros convenios por el FIM, los intendentes de Juntos por el Cambio emitieran un comunicado reclamándole más fondos al Gobernador.

“No bajemos los brazos, y sigamos estando alerta. La idea es no desayunarse la cena, se podría decir, y eso también implica lo político. Tenemos que seguir trabajando coordinadamente y es todo un arte hacerlo en conjunto”, aludió, también, aunque sin nombrarlo específicamente, al caso de Tandil, donde su intendente, Mario Lunghi, decidió salir del sistema de fases provincial para administrar la cuarentena por su cuenta. Kicillof mantuvo una charla con el alcalde durante este martes e intentaron acercar posiciones. Por eso, en el acto de este mediodía, habló de que “algún intendente” intentó “sacar ventaja”, aunque dio por saldada esa disputa.

“Les agradezco infinitamente a oficialistas y opositores por no haber generado incertidumbre a la sociedad”, les reconoció luego y apuntó que “las discusiones mediáticas no tienen sentido”. “A pesar de todas las dificultades que hemos tenido en este año inolvidable y dramático por la irrupción del coronavirus, insisto en el agradecimiento por el trabajo coordinado con los 135 intendentes, a pesar de lo que se ve en la prensa”, reiteró y ponderó que “a pesar de todos los pronósticos sombríos, la Provincia no tuvo saturación de sus sistema de salud”.

“Eso no fue un milagro ni una casualidad, sino el trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y municipios”, analizó. Por eso, Kicillof llamó a los intendentes a pensar en la pospandemia y valoró la firma de los convenios por el FIM, que consiste en un fondo de 2.000 millones de pesos que se reparten entre los 135 municipios para obras públicas, de acuerdo a los criterios de coparticipación. La Matanza formó parte de la tanda de la semana pasada, cuando se cerraron acuerdos para obras viales por 100 millones de pesos.

“Esto nos permite decir que, en el peor momento de la pandemia, ya estamos pensando en la salida y eso va a estar acompañado por un gobierno que piensa en la reactivación”, remarcó el Gobernador y agregó que “en esa transición hacia la pospandemia” la obra pública “tendrá un papel central, como en todas las crisis”. “Ayuda arrancar al sector privado, al que le cuesta por la incertidumbre, que es lógica, y, por eso, el sector público tiene que funcionar como tracción y locomotora de la economía”, analizó.

“Este momento nos tiene que encontrar haciendo fuerzas juntos, entre Nación, Provincia y los municipios, para reactivar la economía, el trabajo y la producción”, cerró Kicillof, en un tono más conciliador.