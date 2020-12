Kicillof anticipó que la vacunación llevará “seis meses” en la Provincia y pidió extremar cuidados antes de las Fiestas

El Gobernador aseguró que se pretende inmunizar a doce millones de bonaerenses durante 2021 pero advirtió que “la vacuna no es un milagro ni instantánea”, por lo que pidió seguir manteniendo los cuidados, especialmente, de cara a las celebraciones de fin de año. Sugirió “celebrar en exteriores y con el barbijo puesto el mayor tiempo posible”.

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó este lunes que el proceso de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense “va a llevar seis meses, como mínimo”, por lo que advirtió que habrá que “continuar con los cuidados” para evitar los contagios y una segunda ola que ponga en jaque al sistema de salud.

En su vuelta a la actividad después del tercer aislamiento preventivo al que debió someterse desde el inicio de la pandemia por un contacto estrecho con un colaborador contagiado, el mandatario provincial entregó patrulleros en el Municipio de Pilar, donde adelantó las claves del plan de vacunación en la Provincia y explicó que se pretenderá inmunizar a “doce millones de bonaerenses lo más rápido que se pueda”.

“El año que viene, será de transición. Probablemente, nos pasemos seis meses vacunando en Argentina y el 40 por ciento de esa responsabilidad estará en la Provincia”, continuó Kicillof en alusión a la dimensión que el territorio que gobierna, con sus 17 millones de habitantes. “La vacuna no es un milagro ni es instantánea y la pandemia no terminó”, advirtió sobre el impacto que tendrá en la circulación del virus, que no será automática.

“La vacunación es un proceso que va a llevar seis meses, si todo anda bien. Como mínimo, vamos a estar seis meses vacunando”, reiteró, por lo que le pidió a los bonaerenses que traten “de no llegar contagiados” a las celebraciones de fin de año para evitar que se enfermen las personas de riesgo. “Es un sacrificio y un esfuerzo que vale la pena hacer”, remarcó.

“Estamos tan cerca de la vacuna que debemos hacer ese esfuerzo y nunca valió más la pena que hoy tener cuidado para protegernos. Las Fiestas son un momento emotivo, de reunirse con afectos y lo peor que nos puede pasar es que, sin querer, contagiemos a alguien de riesgo”, señaló.

En ese marco, sugirió “celebrar en exteriores y con el barbijo puesto el mayor tiempo posible”, en línea con la campaña provincial que la Gobernación lanzó este lunes, bajo la consigna “este año, las Fiestas empiezan hoy”, para pedirle a la población que extreme los cuidados, a diez días del 24 de diciembre.

“Tratemos de tomarnos estos días para ver a la menor cantidad de gente posible y no compartir en lugares cerrados para llegar a las Fiestas lo mejor que podamos. Con el esfuerzo que hicimos en estos meses, caminemos estos días con más cuidados que nunca para no tener que lamentarnos después”, planteó Kicillof en ese sentido.

“El factor central que permitió que no desbordaran los hospitales, que no hubiera que decidir a quién se le ponía un respirador, fue la solidaridad del pueblo de la Provincia”, resaltó al referirse al pico de la pandemia en suelo bonaerense, por lo que pidió “seguir mostrando esa responsabilidad, ese compromiso con el otro que sirvió para salvar tantas vidas”, ante la inminente llegada de la vacuna.