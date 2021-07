Kicillof anunció que el Conurbano pasa a fase cuatro y que la «vacunación libre» se amplía a los mayores de 30 años

El Gobernador resolvió, además, una ampliación del aforo de actividades en lugares cerrados en todas las fases, que estará compuesta por personas que certifiquen haber sido inmunizadas con al menos una dosis. También, abrió la inscripción de menores de trece a 17 años con comorbilidades para anticiparse a la aprobación de vacunas pediátricas. La Provincia completó la octava semana consecutiva de descenso de casos de coronavirus.

En el marco de la conferencia de prensa semanal que habitualmente tiene lugar los días martes, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó una serie de anuncios de importancia en el avance de la lucha contra la pandemia. Entre ellos, informó que, debido a las mejoras en su situación epidemiológica, los 40 distritos del Conurbano bonaerense, incluido La Matanza, avanza hacia la fase cuatro de la estrategia provincial, amplió la vacunación libre a todos los mayores de 30 años y abrió la inscripción de menores de trece a 17 años con comorbilidades para anticiparse a la inminente aprobación del uso pediátrico de ciertas vacunas que ya arribaron al país, como las desarrolladas por los laboratorios Moderna y Sinopharm.

“Quiero felicitar a los y las bonaerenses que viven en los 40 distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde, gracias a los cuidados, se ha reducido la incidencia a menos de 250 casos cada 100.000 habitantes”, celebró el mandatario provincial, y precisó que el índice se ubica en “222 en los últimos 15 días”, en un contexto en el que el total del territorio registró la octava semana consecutiva de caída en los casos. “Todos los esfuerzos y las limitaciones, y todas las actividades que postergamos en este tiempo, tuvieron como premio que hoy pasemos a fase cuatro”, remarcó. De esta manera, tanto La Matanza como todos las comunas que conforman la región más poblada de la Provincia tendrán mayores actividades permitidas.

En relación a esto, Kicillof precisó algunas modificaciones respecto a las habilitaciones en las actividades permitidas en cada una de las fases, en especial, en lo que tiene que ver con las actividades que se realizan en espacios cerrados, como pueden ser locales gastronómicos, gimnasios y espectáculos culturales. “Estamos adaptando nuestro sistema de fases en relación al aforo permitido y al porcentaje de los y las bonaerenses vacunados que empezarán a regir desde el próximo lunes”, señaló. En ese sentido, destacó que, a partir del lunes próximo, en las comunas que transitan la fase dos, donde no estaban permitidas estas actividades, habrá un 30 por ciento de presencialidad, pero solo de aquellos que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna.

En esa misma línea, para los distritos en fase tres, donde el aforo es de un 30 por ciento, se añadirá un 20 por ciento de vacunados, sumando un total del 50. En tanto, en partidos que atraviesan la fase cuatro, como es el caso de La Matanza, el aforo pasará del 50 al 70, sumando 20 de personas inoculadas contra el coronavirus. Es importante destacar que, en todos los casos, las y los bonaerenses que quieran participar deberán haber cumplido los 21 días estipulados para completar la generación de anticuerpos y, también, presentar la documentación correspondiente en papel o a través de la app Vacunate PBA.

Cabe destacar que en los últimos días se conoció la decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de prohibir asistir a restaurantes y eventos culturales a aquellos que se resisten a la vacuna, y ahora Kicillof manifestó que esta decisión está motivada por “dos elementos”. “Por un lado, implica reconocer la protección contra el virus de quien está vacunado, y, por el otro, un reconocimiento a los que se vacunaron ante tanto discurso antivacuna que tuvimos que afrontar durante este tiempo”, sentenció.

En otro tramo de su discurso, Kicillof remarcó el “vertiginoso” avance del plan de vacunación y destacó que “en lo que va de julio se aplicaron 2.150.000 dosis” y que son “79 los municipios que completaron la vacunación de casi la totalidad de mayores de 18 años”. A caballo de esta situación decretó que, a partir de este martes, la vacunación será libre para “mayores de 30 años” y abrió la inscripción para el rango de “menores, de trece a 17 años, con comorbilidades” ante la inminente aprobación de ciertas vacunas para su uso pediátrico. “Tenemos dos vacunas candidatas para su aplicación en menores: Moderna y Sinopharm. Es por eso que abrimos la inscripción y nos preparamos para diseñar la logística para cuando contemos con la aprobación”, explicó.

De la conferencia participaron, además, el ministro de Salud, Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. El titular de la cartera sanitaria destacó que, “en las últimas ocho semanas, la Provincia experimenta un descenso del 63,2 por ciento”, aunque consideró: “Aun estamos lejos del valle que tuvimos a mediados de febrero”. “Las camas se están desalojando en toda la Provincia”, reveló, al tiempo que precisó que la ocupación en el AMBA es del 63,3 por ciento y en el Interior, del 48,3”. Además, indicó que “hay centros de salud sin pacientes internados covid y otros en donde hace días no reciben casos nuevos”, y, si bien aclaró que “esto no significa que no vayan a recibir casos nuevos”, aseguró que es “una buena noticia”

En ese sentido, remarcó que “la diferencia es la vacuna” y, aunque afirmó que el porcentaje de inscriptos “es muy alto” y no tienen el problema de otras provincias respecto a la negativa de la población a inocularse, pidió que los y las bonaerenses “se sigan inscribiendo”. “Prácticamente, no tenemos casos de gente que vamos a buscar casa por casa y que digan que no se quieren vacunar”, reveló, y aseguró que la Provincia “está en un nivel muy cerca de alcanzar a la totalidad de la gente con al menos una dosis”. “Esto nos permite imaginar una primavera y un verano muy venturosos”, concluyó.

En tanto, Bianco remarcó que, para prevenir la circulación comunitaria de la variable Delta, la Provincia sigue con el sistema de “aislamiento mixto obligatorio” para quienes regresan desde el exterior. En ese eje, planteó que “7.767 fueron los bonaerenses que salieron del país y, hasta el momento, regresaron 191”, y que de esos “143 cumplieron la normativa”, mientras que ya se tramitan “denuncias penales por atentado a la salud pública y multa de cuatro millones de pesos por el incumplmiento de la ley provincial en nueve casos”. “Estamos enviando la inspección física en otros once casos”, cerró.