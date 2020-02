Kicillof anunció que evitará el default y hará frente a los vencimientos de deuda con recursos de la Provincia

Pasado el mediodía, luego de que se venciera el plazo abierto para postergar, con la aquiescencia de los acreedores, el pago de los 250 millones de dólares más intereses, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que la Provincia cumplirá con sus obligaciones y, de este modo, evitará el default.

Kicillof remarcó que “el esquema de la deuda que viene de la gestión anterior pone a la Provincia en una situación de insostenibilidad” debido a que “los montos la hacen impagable”. “Algo parecido ocurre a nivel nacional. Medida en pesos, la deuda en cuatro años se multiplicó por cinco. Se tomó deuda por 5.000 millones de dólares y durante los ocho años anteriores fue la mitad. Y el 94 por ciento de la deuda vence entre 2020 y 2023”, expuso.

En esa línea, sostuvo que de los, aproximadamente, 3.000 millones de dólares de deuda, “dos tercios fueron contraídos en los últimos cuatro años”. Y agregó que “el peso de los vencimientos de deuda se duplicó en términos de presupuesto”, llegando a representar “el 15 por ciento de los fondos de la Provincia”. “Este año, vencen 220.00 millones de pesos de deuda íntegramente producida por la etapa pasada”, puntualizó.

Tras enumerar los montos que vencen mes a mes, el Gobernador sentenció: “No podemos pagar el total de estos vencimientos con los recursos con los que contamos. Endeudaron al país y a la Provincia en un grado que es insostenible y convocamos al diálogo, en consonancia con la Nación, a todos los acreedores para explicarles esta situación”.

“Pedimos posponer el vencimiento, ni quita ni reestructuración. La Provincia siempre trató de buscar una solución de buena fe. Conseguimos la adhesión de más de 200 bonistas atomizados que adhirieron a la propuesta. Un grupo de acreedores organizados en bloque se juntó y llegamos a una respuesta favorable”, expuso.

No obstante, precisó que el fondo de inversión denominado Fidelity “no tuvo la misma actitud constructiva, de diálogo”. “Ofrecía cobrar todo, pero en cuotas. No es una solución para el proceso global. No había buena predisposición sino una enorme intransigencia e incomprensión. Estamos denunciado y repudiando esta actitud”, recriminó.

En base a ello, Kicillof apuntó que se resolvió “utilizar los recursos recaudados los últimos días para afrontar, con recursos propios, el vencimiento de la Provincia”. “Sin asistencia del Gobierno nacional”, aclaró. Esos fondos provienen de lo reunido a través de la licitación de letras del Tesoro, que ronda los 9.000 millones de pesos.

Tras estas negociaciones, que Kicillof definió como “inoportunas”, se inicia un “proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera”. “Salimos de este brete y empezamos la reestructuración. En los próximos días, se va a dar a conocer un cronograma porque los vencimientos de 220 mil millones no se pueden afrontar con los recursos de la Provincia en esta situación de emergencia”, amplió.