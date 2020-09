Kicillof anunció que la Policía tendrá un ingreso mensual de 49.000 pesos como mínimo y llamó a terminar las protestas

El salario básico será de 44.000 pesos netos y la compensación por uniforme se elevará a 5.000 pesos por mes. Además, el pago de las horas extras pasará de 40 a 120 pesos y habrá mejoras en la formación y en la atención sanitaria para la fuerza. «Dentro de la ley, todo, pero fuera de la ley, nada», dijo al referirse a las protestas que comenzaron el lunes y ponderó la recuperación de un punto en la coparticipación que le permitirá sostener el plan de seguridad formalizado este jueves.

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció, este jueves, en qué consiste el esperado Plan Integral de Seguridad para la provincia de Buenos Aires que incluye una importante suba para que el salario inicial de la Policía pase a los 49.000 pesos, además de mejoras en la formación y en la atención sanitaria para la fuerza, que, a pesar de los pedidos oficiales, esta mañana, mantenía las protestas, por cuarto día consecutivo, con epicentro en Puente 12, en La Matanza. El mandatario provincial emuló la foto de unidad que el Presidente, Alberto Fernández, puso en juego anoche, cuando anunció un cambio en la coparticipación para crear un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal que se destinará a la administración provincial, y convocó a los intendentes a La Plata para que lo acompañen en la conferencia.

Sin embargo, los alcaldes PRO de Juntos por el Cambio decidieron no participar, alineados con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien está molesto porque los fondos extra -alrededor de 35.000 millones de pesos- que recibirá la Provincia y que le permitirán aplicar este plan de seguridad surgen de un punto de coparticipación que dejará de percibir la Ciudad, en una medida que se oficializó este jueves y revierte el decreto que, en enero de 2016, firmó el entonces Presidente, Mauricio Macri, para aumentar los fondos coparticipables para su administración en 2,1 por ciento. El dirigente cambiemita brindará una conferencia de prensa, esta tarde, para sentar su posición al respecto, en momentos en que no se descarta un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En concreto, desde La Plata y acompañado por su ministro de Seguridad, Sergio Berni, Kicillof explicó que 39.000 oficiales pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos y que se aplicará esa misma proporción a toda la jerarquía mientras se logra equilibrar al resto. Además, se descongelará el monto que los policías de la Provincia reciben para la compra de uniformes y equipamiento, que pasarán de los actuales 1.130 a 5.000 pesos por mes, mientras que las horas adicionales, que estaban congeladas desde 2015, saltarán de 40 a 120 pesos. Por eso, remarcó el Gobernador, «el salario que recibirá cualquier policía que egrese será de 49.000 pesos» y agregó que «quien haga adicionales, va a cobrar arriba de 60.000 pesos». Estas mejoras se harán extensivas a los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes también habían elevado sus reclamos.

«La seguridad en la Provincia sufre graves problemas hace demasiado tiempo», planteó sobre el déficit en las cuentas bonaerenses y aludió a que, parte de esos problemas, se deben «indudablemente, a la escasez de recursos». «Siempre se dijo que somos la provincia más rica, pero es una provincia rica con un gobierno pobre y esa insuficiencia de recursos impide, muchas veces, hacer lo necesario para mejorar las condiciones de vida de los y las bonaerenses», agregó en ese sentido para recordar que, en territorio bonaerense, se genera «el 40 por ciento de los recursos que se coparticipan» pero solo se recibe «el 22 por ciento de los recursos coparticipables».

«Esto muestra la diferencia entre lo que produce y la poca capacidad financiera para gobernar», remarcó para aludir al anuncio del Presidente sobre la rebaja en la coparticipación de la Ciudad que se destinará a la Provincia y que permitirá financiar este plan.

«Esta situación de la coparticipación no es nueva y la reconocieron todos los gobernadores; incluso, la última gobernadora que, luego de firmar el Pacto Fiscal y el traspaso de muchísimos servicios y nuevos gastos, dijo que había que seguir peleando por la coparticipación. No es algo nuevo, solo que no lo lograron y, ayer, hubo un anuncio importantísimo que marca un camino en este sentido», sumó para agradecerle a Alberto Fernández por «empezar ese camino de recuperación para la Provincia». «Es lo que nos permite hacer este anuncio; antes, hubiese sido en el aire», subrayó en el marco de las protestas policiales y en alusión a las críticas que recibió por haber dejado escalar el conflicto hasta estos niveles.

Reconocimiento al reclamo, con un llamado a terminar las protestas

“Encontramos a la Policía en una situación de catástrofe logística, con una flota que no alcanza para responder a los umbrales mínimos de los llamados al 911. No se puede implementar un plan de seguridad con policías que ganan sueldos deteriorados”, reconoció sobre el reclamo de la fuerza y apuntó que «el salario de la Policía fue el que más se resintió de todos» durante el gobierno de María Eugenia Vidal al graficar que, «en diciembre de 2015, era de 12.958 pesos y, en diciembre de 2019, había pasado a los 35.891 pesos» pero que, p or efecto de las continuas devaluaciones, eso implicó una caída de 1.329 a 718 dólares.

«Sus salarios quedaron especialmente atrasados durante el gobierno anterior y son trabajadores esenciales. Pusieron el cuerpo y arriesgaron su vida en esta pandemia; muchísimos contrajeron coronavirus y tuvimos que lamentar muertes también», admitió el Gobernador y consideró que los anuncios de este jueves representan «reivindicaciones históricas» para la fuerza. Por eso, junto a la recomposición salarial, anunció «un plan estratégico para que los efectivos bonaerenses tengan la misma formación que las fuerzas federales», para lo que se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Vucetich.

«Habrá más de dos millones de horas cátedra y se va a conformar una extensa red de centros de entrenamiento para las prácticas policiales conforme a los estándares internacionales”, explicó sobre ese punto y, en respuesta a otro de los reclamos policiales, vinculado con la atención sanitaria, agregó que se incorporarán «dos hospitales como prestadores exclusivos para la atención de la Policía». También, habrá un refuerzo en la asistencia psicológica, que se implementará en conjunto con el Ministerio de Salud.

«Ratificamos nuestro compromiso con un accionar policial profesional, eficaz y respetuoso de los estándares internacionales en Derechos Humanos. Sabemos que el personal de nuestra Policía nace, se cría y trabaja en los barrios de nuestra Provincia. Conocen bien la situación de nuestro pueblo, sus necesidades y sus urgencias, comparten la misma vida y, además, no se ocupan solo de la criminalidad, sino que cuidan y protegen», ponderó sobre las fuerzas, aunque también envió un mensaje sobre las protestas policiales que escalaron a lo largo de toda la semana.

«Dentro de la ley, todo, pero fuera de la ley, nada», dijo en ese sentido y consideró que «no es la manera» adecuada de protestar. «Así, se deslegitiman reclamos que pueden ser legítimos, no es la imagen que queremos dar. Hemos visto imágenes espantosas en la puerta de la quinta de Olivos y frente a mi propia residencia, donde vivo con mi familia. Eso no debe volver a repetirse, la sociedad necesita que terminemos con esto. Si esto es, como dicen, un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente e histórica de fondo. Si no, vamos a comprender que es una cuestión política y una cosa totalmente distinta», cerró su anuncio desde La Plata

.