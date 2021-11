Kicillof busca apoyo en sus intendentes para derogar la ley que limita las reelecciones

En la tarde de este miércoles, el Gobernador Axel Kicillof mantuvo un encuentro con los intendentes bonaerenses que responden al Frente de Todos, del que también participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el diputado nacional y titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Si bien la agenda del día tocó varios temas clave, como los avances en la campaña de vacunación, las obras de infraestructura y los programas que se incluirán en el Presupuesto 2022, el eje principal estuvo puesto en la posibilidad de la derogación de la ley que pone fin a las reelecciones indefinidas.

De continuar sin modificaciones, son cerca de cien intendentes de la provincia de Buenos Aires los que deberán dejar su cargo al frente de sus municipios en diciembre de 2023 ya que fueron reelectos en una fecha posterior a agosto de 2016, fecha en la que se aprobó la ley que modificó la Ley Orgánica Municipal y que limita a dos períodos consecutivos como máximo los mandatos de los jefes comunales. Tras las elecciones legislativas, en un asado en la quinta de Olivos, muchos de esos jefes comunales le plantearon la propuesta de modificar esta normativa al Presidente.

Si bien confía en la relación de fuerzas que tiene en ambas cámaras bonaerenses, más específicamente en el Senado donde logró la paridad tras dos años de correr con desventaja, Kicillof quiere asegurarse el consenso interno antes de salir a buscarlo afuera. Allí, aunque siempre hay tensión, varios intendentes de Juntos por el Cambio afectados por esas limitaciones verían con buenos ojos la baja de esa normativa impulsada por el Frente Renovador y aprobada con las manos de legisladores cambiemitas durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Sin embargo, los obstáculos pueden encontrarse en alcaldes del mismo signo político que ya pusieron reparos a la perpetuidad en los ejecutivos municipales. Tal es el caso de Gustavo Menéndez, mandamás de Merlo y presidente del PJ provincial, quien expresó: “No me parece natural estar tantos años al frente de un municipio. Estar demasiado tiempo en un lugar no me da ganas. Cuando se toma este trabajo en serio, lo pagás con el cuerpo, con la salud. Son muchas horas. Es el primer mostrador del Estado. Son 24 horas de ser intendente”.