Kicillof debatió la extensión de la cuarentena con Nación y avizora una etapa “focalizada, administrada y dinámica”

El Gobernador mantuvo una videoconferencia con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para empezar a definir cómo continuará el aislamiento a partir del lunes y consideró posible “permitir experiencias muy monitoreadas”, aunque con la previsión de dar marcha atrás si se disparan los contagios.

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó que, desde el lunes, cuando comience la siguiente etapa del aislamiento obligatorio en las condiciones que determine el Presidente, Alberto Fernández, se abrirá una cuarentena “focalizada, administrada y dinámica” en la Provincia.

Así se expresó el mandatario provincial antes de sumarse, mediante videoconferencia, a un encuentro en Casa Rosada que, este miércoles, encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, para empezar a definir cómo seguirán las medidas de restricción en las zonas que mayor preocupación concitan, dado que entre la Ciudad y la Provincia concentran el 64 por ciento de los casos positivos de COVID-19 del país.

En ese marco, el Gobernador reconoció que, en territorio bonaerense, “convive la necesidad de volver a la normalidad económica y social lo antes posible, con la prevención que hay que tener porque ya conocemos el desastre que ocasiona el contagio cuando estalla”. Por eso, planteó que hay que manejarse con “cautela”, aunque consideró que la actual tasa de duplicación de los contagios en Provincia, “de un promedio de 15 días”, abre la “oportunidad de permitir experiencias muy monitoreadas”.

“Hay pedidos concretos de los municipios, pero la Provincia tiene un mapa muy complejo que se monitorea todo el tiempo. Tenemos 135 municipios, con 135 realidades y cuarentenas distintas. Se pueden pensar experiencias y permitir actividades muy monitoreadas, pero no hay recetas mágicas ni permanentes”, amplió en ese sentido. Entre esas experiencias que podrían pensarse, Kicillof mencionó la posibilidad de “permitir que algunas empresas y parques industriales abran y, si se disparan los contagios, volver para atrás”. Cabe recordar que, en La Matanza, el Ejecutivo ya está recibiendo solicitudes de empresas que pretenden volver a la actividad, con la implementación de estrictos protocolos sanitarios.

Por eso, el Gobernador avizoró “una nueva etapa de la cuarentena con avances y retrocesos, y con monitoreo permanente”. “El éxito de este proceso no es que no haya ningún contagio de coronavirus, sino que nos alcance la capacidad del sistema de salud para quienes se enfermen. Queremos poder atender, asistir y cuidar a la gente, cosa que no ocurre si se descontrola la cantidad de contagios”, advirtió al respecto, al tiempo que valoró “el tiempo precioso” que se ganó al decretar la cuarentena con pocos casos positivos “porque eso permitió preparar el sistema de salud”. “Desde marzo hasta acá, más que duplicamos la cantidad de camas, trajimos respiradores, hicimos obras y ampliaciones en hospitales”, repasó.

Con esa idea en mente, Kicillof se sumó al encuentro con Cafiero, en una nueva ronda de reuniones y consultas a los gobernadores que comenzó el jefe de Gabinete nacional, a pedido del Presidente, para analizar cómo será la nueva fase de la cuarentena que se iniciará la próxima semana. Asimismo, este jueves, el Gobernador mantendrá su propio encuentro con los expertos en salud que lo asesoran, en una convocatoria en la que también incluyó a los intendentes de la Provincia.