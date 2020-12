Kicillof defendió los cambios en la coparticipación y dijo que “La Matanza necesita su propia reparación histórica”

El Gobernador bonaerense se sumó a una entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad en una secundaria de Rafael Castillo. “Si les dieron de más y no correspondía, será cuestión de distribuirlo de otra manera”, planteó sobre el conflicto con la Ciudad y se refirió, también, al regreso a las aulas en el contexto de pandemia.

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llegó a La Matanza, este jueves, para participar de una nueva entrega de netbooks y, en ese marco, hizo una fuerte defensa de los cambios en la coparticipación que implementó Nación con respecto a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía Federal, con recursos que, en parte, fueron derivados al Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia.

Desde la escuela 127 “Rodolfo Walsh”, de Rafael Castillo, el mandatario provincial se sumó a la distribución de los equipos que forman parte del programa Conectar Igualdad, que se relanzó en el Distrito, hace un mes, cuando el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, confirmó la entrega de 8.323 netbooks, en esta primera etapa, para estudiantes secundarios matanceros de cuarto año.

Acompañado por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila; y por el intendente, Fernando Espinoza, el Gobernador se metió de lleno en la discusión que atraviesa la agenda política desde que, este martes, la Cámara de Diputados avanzara en la restitución de parte de los recursos que la Capital Federal había recibido en 2016, cuando Mauricio Macri le giró un aumento de más de dos puntos de coparticipación por el traspaso de la Policía Federal.

“En estos días, se estuvo discutiendo mucho algo que es central y estructural en nuestro país, que es la distribución de los recursos. Escuchábamos en el Parlamento y, después, en los medios, a quien gobierna la Ciudad hacer una suerte de reclamo que nunca terminé de entender”, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y recordó que, cuando ocupaba una banca en el Congreso, entre 2015 y 2019, observó al entonces Presidente “Mauricio Macri favorecer, a cada paso y a cada minuto, al distrito que entiende como propio, que es el de la Ciudad”.

En ese sentido, Kicillof planteó, a su vez, que la Capital Federal “con sus 200 kilómetros cuadrados y sus tres millones de personas”, concentra “una buena parte de la riqueza de la Argentina”. “No son todos ricos, falta mucho en la Ciudad de Buenos Aires, pero Mauricio Macri la favoreció por encima de todo el resto del país, incluso, por encima de la Provincia que también gobernaba (Cambiemos) y, a pesar de eso, la discriminó. Es un hecho y una realidad”, reprochó.

“Cuando ganamos esta elección, con Alberto y Cristina, nos propusimos hacer algo distinto, que es un federalismo en serio, que consiste en tratar de devolverle la igualdad de oportunidades a todos y a todas, y es algo que forma parte de nuestras raíces y convicciones. Eso quiere decir que si les dieron de más y no correspondía, será cuestión de distribuirlo de otra manera”, agregó en la misma sintonía, para defender la decisión presidencial.

En un paralelismo de la discusión que la propia vicepresidenta había planteado en La Matanza, durante su última visita, en diciembre pasado, cuando se sumó a la asunción de Espinoza, Kicillof contrastó que el Distrito “no anda muy lejos, en cantidad de población, en comparación con la Ciudad”. “Pero si se comparan los recursos de ambos, uno se da cuenta de que algo anda muy mal en los parámetros mínimos de equidad. Lo que le pasa a la Provincia con la coparticipación que intentamos recuperar, le pasa a La Matanza”, reconoció.

“Hay que invertir todo lo que podamos en La Matanza. Se lo dije a Fernando y lo digo acá, porque La Matanza no puede tener bonaerenses de segunda. Hay que redistribuir los recursos para que La Matanza no los reciba en base a un coeficiente, sino a las verdaderas necesidades de sus habitantes. Es algo que Fernando no para de decir y que, ahora, va a encontrar un eco no solo en la vicegobernadora (Verónica Magario), que es matancera, sino también en este gobernador. La Matanza necesita su propia reparación histórica”, aseguró, en momentos en que se discute el Presupuesto 2021.

Sobre la educación en contexto de pandemia

Tras participar de la entrega de computadoras a los estudiantes del Distrito, el Gobernador planteó que las netbooks de Conectar Igualdad “de alguna manera, son una especie de símbolo o metáfora de lo que nos pasó en la Argentina en los últimos cuatro años”.

“Esas computadoras no las tuvimos que comprar, sino que estaban juntando mugre y polvo y arruinándose en depósitos del Correo Argentino porque alguien lo había decidido, no solo con la decisión política de no gastar un mango en la educación pública, que fue clarísima, sino de no continuar con las políticas buenas del gobierno anterior”, reprochó y opinó que es una muestra del “dogmatismo, la cerrazón y la insensatez” de Cambiemos.

Kicillof advirtió entonces que la pandemia mostró las dificultades de sostener la continuidad pedagógica para quienes no contaban con los recursos tecnológicos necesarios. “Se llenan la boca con la meritocracia y está muy bien esforzarse, pero siempre y cuando la línea de partida esté en el mismo lugar porque, si alguien corre desde kilómetros de atrás, es muy injusto juzgarlo por el lugar a donde llega. Eso quedó absolutamente claro cuando tuvimos que abandonar la presenciali dad”, analizó.

“Díganme cómo se puede ser tan cruel y poco humano de decir que depende solo del esfuerzo y el mérito, cuando alguien tenía una casa amplia con lugar para llevar adelante sus estudios y la comodidad de un hogar y de disponer de los servicios básicos y de lo mínimo e indispensable que se necesita para esa virtualidad, que es una computadora, y otros no. Cómo se puede comparar con alguien que estaba privado de todo eso cuando llegó la pandemia, que nos llegó a todos, pero no nos encontró a todos en la misma situación”, agregó en ese sentido.

El Gobernador se metió de lleno, también, en el debate por el regreso a la presencialidad y criticó que “algunos, para hacer un poquito de ruido, dicen que tienen que volver las clases presenciales y creen que vuelven las cases si ponen a un par de pibes al rayo del sol en un patio a hacer que están aprendiendo y enseñando”.

“Nosotros las hemos autorizado a esas actividades, pero un año de clases no se puede llevar delante de esa manera, son actividades de otro orden, más sociales y de contención, que tienen otro fin. Lo que quiero decir, y que quede bien claro y grabado en piedra, es que no tienen que volver las clases, porque en todo este año, en la Provincia, nunca se suspendieron. Fue un trabajo subterráneo, de hormiga, con el esfuerzo de todos los maestros y maestras”, destacó.

“En la educación pública no se cae, sino que es un lugar que te eleva y te impulsa y permite que todos tengan un acceso más igualitario a lo que les va a permitir desarrollar una vida plena”, cerró para anticipar, por último, que en la segunda etapa del plan Escuelas a la Obra que se pondrá en marcha en el corto plazo, quedarán incluidas “110 escuelas de La Matanza”.

En tanto, Espinoza elogió a Kicillof por haberse “bancado la pandemia”. “Después de haber recibido una provincia quebrada, la puso de pie y podemos decirle, con mucho orgullo, gracias por todo lo que hizo en medio de este drama”, le dedicó y destacó que, con la ampliación de recursos con la entrega de computadoras, “la Argentina vuelve a pensar estratégicamente en ser la gran Nación que nunca debió dejar de ser”, como muestra de “las políticas públicas que se ponen en marcha para defender a la mayoría de los argentinos”.