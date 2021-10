Kicillof, en La Matanza: “Estamos volviendo a vivir gracias a la vacuna”

El mandatario bonaerense se sumó a la celebración local por el Día del Jubilado en Isidro Casanova, desde donde destacó que la realización de ese evento fue posible gracias al “alto porcentaje de inmunidad” y pidió a los presentes que el 14 de noviembre “vayan a votar y digan lo que piensan”.

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llegó este viernes a La Matanza, donde, junto al intendente y candidato a concejal por el Frente de Todos, Fernando Espinoza, y la vicegobernadora Verónica Magario, compartió un almuerzo con 1.500 jubilados en el predio del club Almirante Brown, en Isidro Casanova. Desde allí, celebró el masivo encuentro y destacó que fue posible gracias al alto porcentaje de vacunación al que llegó la Provincia en ese grupo poblacional. “Estoy lleno de alegría por estar en La Matanza con su gente. Gracias por recibirme siempre así”, manifestó el mandatario provincial frente a la multitud de adultos mayores que, finalmente, pudo celebrar su día con algo más de un mes de retraso, y afirmó: “Estamos volviendo a vivir gracias a la vacuna”. “Entre la pandemia del macrismo y la del coronavirus fueron seis años muy difíciles. Y es una alegría ver aquí a jubilados y jubiladas matanceros que muchos de ellos tienen su primer evento de esta magnitud”, remarcó, y agradeció que se hayan volcado masivamente a los vacunatorios a recibir la inmunidad contra el coronavirus. “En la provincia de Buenos Aires, en mayores de 50 años tenemos niveles de vacunación arriba del 90 por ciento. Es muy importante esa cobertura, te da inmunidad, te da certidumbre, te permite volver a abrazar, a estar juntos y te quita el miedo para retomar las actividades que teníamos antes”, ponderó. “Digan lo que digan por la tele, la única verdad es la realidad”, remarcó al tiempo que sostuvo: “La realidad es que estamos todos y todas vacunados, y que la vacunación es lo que nos permite tener más cercanía, volver a abrazarnos, a besarnos, y festejar como hoy este hermoso Día de los Jubilados con un asado peronista”. “Con la vacuna empezamos a recuperar el futuro”, insistió el Ejecutivo bonaerense, y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por perjudicar con sus políticas a los adultos mayores. “Los jubilados y las jubiladas fueron víctimas del ajuste de Juntos por el Cambio porque perdieron todo. Ahora, ya recuperaron los remedios gratis, y nunca vamos a dejar que la jubilación pierda respecto a la inflación”, señaló Kicillof. En ese sentido, destacó que eso se ve en el “reconocimiento” de los allí presentes y aseguró que eso “da esperanzas y fuerzas para lo que viene”. “Esto es una verdadera fiesta, lo que se respira es alegría y volver a vivir”, manifestó. De lleno en un discurso electoralista, el Gobernador advirtió que en las generales del 14 de noviembre se “define cómo salimos de la pandemia”. “Si es para atrás, con la deuda, el ajuste, sin los remedios, con la receta de Macri, Vidal y Larreta, o si lo hacemos para adelante con más jubilaciones, remedios gratis, trabajo, salarios y con reconstrucción de la Provincia”, indicó. En esa línea, se refirió puntualmente a quienes no fueron a votar en las PASO del 12 de septiembre, población a la que apunta el oficialismo para achicar margen y hasta recuperarse de la derrota. “Entiendo que ir votar cuando había tantas restricciones y no estábamos vacunados era una cosa, pero ahora, que ya estamos vacunados, lo que hay que hacer es decirles a todos que en la Provincia que lo que nos salva es el Frente de Todos”, manifestó. “Compañeros jubilados, compañeras jubiladas, ustedes saben lo que fue y no se los tiene que contar nadie. Por eso, quiero que el 14 de noviembre vayan a votar, vayan a dejar su voto y digan lo que piensan”, concluyó.

En esa misma sintonía, el intendente destacó que la fiesta del Día del Jubilado se pudo concretar “porque hay un Presidente como Alberto Fernández y una vicepresidenta como Cristina Fernández que hicieron que Argentina esté entre los 15 países del mundo en recibir vacunas efectivas y en gran cantidad”. “También lo logramos porque tenemos un Gobernador como Axel Kicillof y una vicegobernadora como Verónica Magario, que hicieron que esas vacunas lleguen a la Provincia y a La Matanza en la cantidad que necesitábamos”, completó.

“Como intendente de mi pueblo, estoy muy agradecido a Axel (Kicillof) por cómo peleó y discutió para poder traer la cantidad de vacunas que necesitaba la Provincia. Y la verdad es que hoy ya estamos vacunando a chiquitos de tres a once años y tenemos la vacunación libre después de los 18”, celebró Espinoza, al tiempo que precisó que “más de 1.900.000 vacunas fueron aplicadas en La Matanza en el marco del Plan de Vacunación más grande de la historia”.

“En los gobiernos peronistas, la plata alcanza y vamos a volver a eso, se los prometo. Vamos a volver al trabajo, al aumento de la jubilación y el salario, a recrear la esperanza. Pero ustedes me tienen que prometer que el 14 de noviembre desde La Matanza le vamos a dar el triunfo más grande y vamos a reventar las urnas con votos peronistas para que en la Provincia se gane como se ganó siempre”, concluyó Espinoza.“Si no queremos volver a las políticas neoliberales que tanto daño le han hecho al pueblo, les pido que el domingo 14 de noviembre vayan tempranito a votar y a las ocho de la mañana sean los que abran las escuelas como siempre hicieron. Y también les pido que sepan que, cuando voten, en ese sobre ustedes ponen los sueños de los próximos diez años de la Argentina”, instó el jefe comunal a los presentes.“Eso hace que hoy podamos volver a salir y a estar cerca de nuestros jubilados, volver a abrazarnos y eso es lo que está sintiendo la mayoría absoluta del pueblo”, destacó el alcalde, y, ante los agradecimiento de los presentes, remarcó que nadie les “debe la vida”. “Nosotros somos pueblo, sentimos como pueblo y vamos a estar cerca de nuestro pueblo cuando más lo necesiten. Y yo les digo gracias a ustedes porque se fueron a vacunar, porque en otros países del mundo no pasó esto y la mitad de la gente no se quiere vacunar”, reconoció.