Kicillof: «Estamos en lo peor de la pandemia y, si hace falta, la cuarentena se endurecerá»

El gobernador bonaerense inauguró junto a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio “6 de Enero” de la localidad de Cuartel V, y visitó el nuevo Hospital Modular de Emergencia N° 5.

En el marco de su visita al partido de Moreno, en el oeste del Conurbano bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a insistir en que el país atraviesa “el peor momento de la pandemia” y recordó la “intermitencia” de esta nueva fase de aislamiento, la “apertura escalonada” de actividades productivas, y los datos que son seguidos de cerca por las autoridades para la continuidad de las flexibilizaciones. En ese sentido, destacó que “la ocupación de las camas, la posibilidad de tratamiento y otras variables son las que van a determinar cómo seguimos de acá en adelante” y no descartó la posibilidad de “endurecer la cuarentena”.

“El que venda que el coronavirus pasó, está mintiendo”, aseveró el mandatario provincial y volvió a pedir “responsabilidad social”. “Creo que hoy hay muchísimos bonaerenses que han comprendido que esta pandemia sigue y que hay que seguir cuidándose. Eso implica cambiar nuestras costumbres, dejar de compartir el mate, de hacer reuniones y partidos de fútbol”, lamentó al tiempo que remarcó que “mientras la gente se guarda para cuidarse, el Estado acompaña inaugurando centros de salud como este (en referencia al que inauguró este viernes en Moreno), incorporando insumos de protección, camas y respiradores, porque siempre estamos del lado de los trabajadores y del pueblo”.

“Estamos en la primera semana después de una cuarentena más dura, y dije que iba ser un período de intermitencia. Veremos cómo sigue, y si hace falta tomar la decisión (de retroceder de fase), lo haremos”, advirtió Kicillof y reconoció que “el cuidado de salud tiene que estar encima de todo cuando pasan cosas como estas (en referencia a un posible aumento de casos”. “Acá, hemos tomado medidas preventivas que permitieron el fortalecimiento del sistema de salud. Sin embargo, pareciera que estamos asustando a la población sobre cosas que después no pasan. Pero no es una amenaza ni una fantasía. El riesgo es real”, manifestó.

El gobernador bonaerense estuvo presente en la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “6 de enero” de la localidad de Cuartel V en Moreno; y luego visitó el nuevo Hospital Modular de Emergencia N° 5, de la misma localidad. Lo hizo, junto a la intendenta local, Mariel Fernández; y los ministros de Salud provincial, Daniel Gollan, y de Desarrollo para la Comunidad, Andrés Larroque; y el ministro de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis. El centro sanitario cuenta con consultorios, una enfermería, un salón de usos múltiples (SUM), un hall de entrada con recepción, oficinas, sala de administración, vestuarios para médicos, una entrada para ambulancia y baños totalmente equipados.

Al respecto el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis aseveró que con la cuarentena “logramos cuidarnos comunitariamente y transitar la crisis más importante de la historia de nuestro país, con esfuerzo solidario, con presencia del Estado y trabajando en cada rincón de la provincia con el gobernador y su equipo”. “Estamos convencidos de que el camino es el Estado presente, lo público como garantía de oportunidades e inclusión y cuidado”, continuó el ahora funcionario, pero que supo ser intendente de San Martín, y destacó que el Gobierno hizo “en cuatro meses, una inversión de 10 años”.

Finalmente, la jefa comunal local, Mariel Fernández reconoció “las presiones que sufren el Presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof” y les agradeció “que elijan cuidar la vida de los argentinos y las argentinas”. “Después de 100 años de historia ese distrito tiene su segundo hospital”, concluyo.

Deuda externa: Kicillof ponderó la oferta argentina

El gobernador de la provincia de Buenos Aires consideró que la oferta formulada por el Gobierno nacional para con los acreedores externos “representa lo máximo compromiso que el país puede afrontar sin poner en riesgo la vida, el trabajo y el bienestar de millones de argentinos” y resaltó que la administración federal está destinando los recursos «” resolver esta deuda, que es prioritaria”.

Al mismo tiempo, reconoció que hay una deuda que “no se discute en la prensa internacional, es tangible y mucho más importante” y es la del «acceso a la salud para miles de bonaerenses”. “A nosotros no nos votan en Wall Street, sino acá en el barrio», destacó. “Si queremos cumplir con las premisas de nuestro movimiento político, con las leyes y la Constitución para garantizar derechos a todos los argentinos debemos llegar a estos lugares, donde, si no viene el Estado no viene nadie”, concluyó.