Kicillof presentó el programa Aulas del Bicentenario para la continuidad de la educación virtual

En el Día del Maestro, el Gobernador bonaerense anunció, junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y la directora general de Educación y Cultura, Agustina Vila, la implementación de una plataforma para docentes y alumnos destinada a reforzar la tarea educativa a distancia durante el aislamiento, aunque con la intención de que se complemente y subsista con la modalidad presencial en la pospandemia.

Con motivo de la celebración del Día del Maestro, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el lanzamiento de la plataforma Aulas del Bicentenario, una herramienta pedagógica con que podrán contar tanto docentes como alumnos en el marco de la educación virtual. La plataforma contará con bancos de contenidos y de recursos y está diseñada para que se pueda utilizar en computadoras, pero también en celulares, pensando en la falta de acceso que afecta a muchos alumnos.

El Gobernador, Axel Kicillof, encabezó la presentación, que tuvo lugar este viernes por la mañana, en la Gobernación, junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y a la directora general de Educación y Cultura, Agustina Vila, y ante la presencia de doce maestras y un centenar de docentes que siguieron el acto por videconferencia.

“Cuando aspirábamos a este lugar, nunca nos imaginamos que íbamos a pasar un Día del Maestro y la Maestra en estas circunstancias”, comenzó su discurso Kicillof. Después, se refirió a que la Provincia atraviesa «el peor momento» de la pandemia de coronavirus y aseguró que existen dos caminos para superarla: “Hay dos formas: una es ignorarla y otra es, todos los días y con mucho esfuerzo, resistirlo y combatirlo”.

Para Kicillof, “una de las respuestas más importantes que se ha dado en esta pandemia nació de la mano de los trabajadores de la educación”. Posteriormente, se refirió a la baja posibilidad de volver a las clases presenciales. “Hemos visto cómo algunos países intentaron volver a la escolaridad presencial, pero tuvieron que retroceder por el desastre epidemiológico”, explicó.

Por otra parte, enumeró los planes de obras que se anunciaron para refaccionar las escuelas de la Provincia y recordó de qué forma, en su opinión, se concebía a la educación durante el gobierno de María Eugenia Vidal. “A los trabajadores se los había tratado de colocar del lado de la falta de colaboración, de los pedidos desmedidos, de señalar como una especie de enemigo de la comunidad y de la Provincia, tenían las escuelas que se les caían a cachos. La pandemia contribuyó a poner las cosas en su lugar”, describió.

También, el mandatario bonaerense destacó “cada gesto de compromiso” de los docentes en medio de esta situación de emergencia sanitaria y señaló, como otro modo de homenajearlos, el lanzamiento de este nuevo programa, “que no es solo un banco de datos”, según indicó. “Lo que Aulas del Bicentenario nos permite, hoy, es abordar este tramo de lo que falta de la pandemia con un poderoso instrumento adicional para llevar adelante la tarea de enseñanza”, resaltó.

Asimismo, Kicillof consideró que este recurso pedagógico “viene a complementar el acuerdo con las compañías telefónicas para la gratuidad del acceso y con un trabajo inmenso de elaboración de material y de recopilación de datos”. Por último, argumentó sobre el nombre asignado a este programa: “Se llaman Aulas del Bicentenario porque justo el bicentenario de la Provincia de Buenos Aires cae este año, pero también porque no es un proyecto coyuntural y de emergencia, sino que surge ante la necesidad de dar una respuesta virtual y mucho más robusta e inmediata ante la continuidad educativa con el coronavirus”. “Es una inversión que va a quedar y va a complementar a la presencialidad», aclaró.

Por su parte, Vila consideró que “el aislamiento no es lejanía, el aislamiento no es ausencia”, al tiempo que sostuvo que “este gobierno no necesitó de una pandemia para saber que la labor de un docente no es reemplazable”. En tanto, Magario elogió la función de las docentes que participaron del acto, a la vez que agradeció “a las y los maestros comprometidos con los niños y niñas” y aseguró que los trabajadores de la educación, así como los médicos y las fuerzas de seguridad, son “los héroes de esta pandemia”.