Kicillof y Ferraresi firmaron convenios para viviendas, con más protagonismo para los intendentes

El Gobernador bonaerense y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat cerraron acuerdos por distintos programas que Nación bajará a la Provincia. “Esto va a depender más de ustedes que de nosotros”, les dijo el funcionario nacional a los alcaldes. Críticas a la política habitacional de Cambiemos.

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió, este martes, en La Plata, al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, para firmar una serie de convenios que apuntan a profundizar la política habitacional a partir de 2021, uno de los ejes que el Frente de Todos piensa como clave para la reactivación pospandemia pero, también, como señal ante la multiplicación de las tomas de tierras que acompañaron la crisis sanitaria de este año.

Luego de que, este lunes, el Presidente, Alberto Fernández, anunciara el lanzamiento del programa Casa Propia-Construir Futuro para otorgar 264.000 unidades habitacionales en los próximos tres años en todo el país, con una inversión cercana a los 900.000 millones de pesos, hoy, Kicillof firmó el convenio de adhesión de la Provincia, pero también al Plan Nacional de Suelo y al subprograma Habitar la Emergencia, que integra Argentina Construye.

El acto tuvo lugar en la Casa de Gobierno bonaerense, a donde también se dirigió un grupo numeroso de intendentes peronistas del Conurbano, como Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Mayra Mendoza, de Quilmes; Gustavo Menéndez, de Merlo; y Lucas Ghi, de Morón, entre otros. El grupo no incluyó al matancero Fernando Espinoza. Un dato que se destacó es que los alcaldes, de los que Ferraresi era par como intendente de Avellaneda hasta su reciente salto a la Nación, tendrán más injerencia en la ejecución de los programas.

“Ayer fue la campana de largada para la construcción de viviendas en el marco de un programa en el que implementamos algunas modificaciones que tienen que ver con algo filosófico porque en un gobierno peronista no puede haber dos niveles de vivienda, viviendas sociales y otras, así que eliminamos ese concepto porque lo que vamos a hacer son viviendas dignas para los argentinos. No puede ser que una vivienda (hecha por el Estado) tenga un dormitorio de 2,50 por 2,40 al que no le entra un placard porque eso entra en el concepto de que un pobre no tiene ropa, entonces no necesita un ropero”, dijo Ferraresi en el inicio de su discurso.

El ministro se refirió también al problema de las tomas y opinó que la política de vivienda debe ser central y enmarcarse “en un plan federal y de desarrollo de cada lugar, junto con el arraigo y lo productivo” porque “si el Estado no da respuestas al hábitat, la gente lo hace por sí sola y cuando eso pasa, genera falta de infraestructura y planificación”.

“Que la vivienda sea un derecho y que ese derecho se espere en el tiempo y genere la expectativa de todos los argentinos de ver que se puede llegar”, fue la consigna que planteó Ferraresi. Entre los planes, detalló que se retomará la construcción de “55.000 viviendas paralizadas por la pandemia anterior, la de 2015 a 2019, que por desidia y por falta de acompañamiento del Gobierno nacional a los municipios, no se terminaron”.

Para la construcción de nuevas viviendas, Nación invertirá 517 millones de pesos que la Provincia podrá girar, vía el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a 2.772 instituciones intermedias, que administrarán un fondo de 300.000 pesos cada una, para mejoras habitacionales. También, habrá otros 583 millones para equipamiento comunitario en siete municipios y se ejecutará una última etapa del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) en los municipios que ingresaron a ese plan, por 4.150 millones de pesos.

“Con los que no entraron en ese plan, vamos a trabajar para que entren y articularemos con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para generar infraestructura y equipamiento para barrios populares”, agregó en alusión al área que, hasta septiembre, dependía del Ministerio de Desarrollo Territorial y que, ante la alta de ejecución de los fondos, fue pasado a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Ese fue el puntapié de la salida de María Eugenia Bielsa de la cartera que ahora conduce Ferraresi.

El ministro dijo, también, que se generarán 3.947 lotes con servicios en 36 municipios y que se lanzará un ProCreAr 2 en 22 distritos donde quedan viviendas por finalizar, como sucede en La Matanza. En ese punto, explicó que los sorteos dejarán de hacerse por Lotería “sino que cada municipio decidirá el mecanismo de adjudicación”, lo que despertó los aplausos de los intendentes. En el marco del mismo plan, “se pondrá en valor” 42.227 créditos que ya fueron adjudicados en territorio bonaerense. Además, Nación financiará otras 3.000 casas para que el Instituto de la Vivienda bonaerense complete la meta de otorgar 10.000 hasta 2023.

“Hasta ayer, veníamos a firmar por 5.389 viviendas, pero el Presidente elevó el desafío y, al final, va a ser por el doble. El año 2021 va a ser el de los proyectos y el 2022 y el 2023, los de la ejecución”, agregó como plazos y explicó que se conformará un fideicomiso con el Banco Provincia que funcionará como una garantía financiera “para que nunca falten recursos para viviendas”.

“Vamos a terminar con la fantasía de que las viviendas se regalan, todas se pagan y, por eso, vamos a generar una articulación con el BAPRO y la ANSeS para que, directamente, haya un código de descuento en función de los recursos que cada uno cobre, pero no va a ser financiero, no va a haber que calificar para acceder. Todos van a pagar y si tienen programas sociales, será un porcentaje mínimo que se descontará para generar un fondo solidario que siga financiando viviendas y que todos tengan la misma oportunidad”, adelantó con respecto al mecanismo.

Por último, Ferraresi les habló a los intendentes. “Esto va a depender más de ustedes que de nosotros. Tenemos todas las herramientas administrativas que generamos, esa es la campana de largada, pero la pelota se la pasamos a ustedes. Esperamos los proyectos porque los procesos licitatorios los van a hacer los municipios y, en algunos, casos la Provincia. Van a definir el diseño de los planes, a dónde se van a ubicar y qué tipo de vivienda se hará. Así que a trabajar para que la vivienda no sea más una especulación financiera, sino un derecho”, les marcó.

El mensaje de Kicillof

Por su parte, el Gobernador aseguró que la Provincia “está tratando de acelerar el acceso a la vivienda” porque “en los últimos cuatro años, se construyó un tercio de las que se venían construyendo” entre 2009 y 2015. “Claramente, el déficit es estructural y no es honesto atribuirle los problemas de vivienda solo a ese gobierno, pero esos años de abandono agravaron y deterioraron una situación compleja”, alegó.

En ese sentido, recordó que el 29 de septiembre lanzó el Plan Bonaerense de Suelo,Vivienda y Hábitat, con la meta de construir 10.000 viviendas por año hasta 2023, lo que implicó la generación de la Unidad de Tierra y Vivienda para centralizar toda la política habitacional, que quedó a cargo de la ministra de Gobierno, Teresa García, de fluida relación con los intendentes y quien lo acompañó durante los anuncios de este martes.

“Los sectores medios y populares, bajo el régimen de mercado, no tienen posibilidad de acceso a la casa propia y, al mismo tiempo, ese mercado se queda con las mejores tierras para distribuirla entre los que más tienen. Es un porcentaje ínfimo de la población de la Provincia la que tiene la posibilidad de acceder a la vivienda, como vimos durante la pandemia. Ese sistema no funciona”, remarcó el Gobernador.

“No puede ser que el acceso a la tierra sea tan desordenado y caótico que la mayoría no acceda. Mucho se habla de las tomas, ¿pero cuál es la alternativa? Un ordenamiento y una planificación del suelo urbano, con un Estado presente. No se van a solucionar los problemas en dos minutos, pero va a haber una perspectiva. Cuando trabajamos Nación, Provincia y municipios y sabemos a dónde vamos, lo podemos hacer y lo vamos a hacer”, cerró Kicillof.