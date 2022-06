Kiosqueros de todo el país no cargarán la SUBE durante tres días

La medida es llevada a cabo en reclamo de un mayor margen de ganancia. Comienza este martes y durará hasta el jueves inclusive. Kiosqueros de todo el país anunciaron una medida de fuerza de 72 horas en reclamo de un mayor margen de ganancia en el servicio de la carga de la tarjeta SUBE. El martes 28, el miércoles 29 y el jueves 30 de junio, inclusive, no cargarán la tarjeta a los usuarios del transporte público.

Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) explicaron que existe un «desequilibrio» entre los gastos de equipamiento y recursos humanos que afrontan los kiosqueros contra la ínfima ganancia que obtienen por prestar el servicio. “Le hemos enviado una carta al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para informarle sobre la problemática que tenemos todos los kiosqueros con la comercialización vinculada a la carga y venta de la tarjeta SUBE, pero al no convocar al diálogo vamos a un paro”, explicó Adrián Palacios, secretario general de UKRA.

“Hoy, los distribuidores y SUBE se están quedando con el monopolio. Los kiosqueros a nivel nacional estamos teniendo pérdidas con la carga del transporte, por eso estamos pidiendo una rentabilidad digna”, sumó Palacios.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que los kiosqueros realizan un paro por el reclamo de mejoras en la comisión de 0,5 por ciento que obtienen por los montos derivados de las cargas. Según reclamaron, con ese porcentaje no llegan a cubrir los costos del servicio por el cual, por ley, no pueden aplicar un costo adicional.

“Por un margen digno de ganancias para las familias kiosqueras del país, para que se termine la especulación con las tarjetas de SUBE, por un valor único en todo el país de las tarjetas, para que las empresas monopólicas no destruyan el sistema de comercio micro pyme nacional. Por esos motivos, debido a la falta de respuestas del Estado Nacional vamos al paro con el servicio de carga de SUBE martes 28, miércoles 29 y jueves 30. Apoyemos a los colegas de todo el país”, sentenciaron desde UKRA.

¿Cómo cargar la sube?

Pese al paro de los kiosqueros, los usuarios del transporte público pueden cargar el plástico en los puntos SUBE o a través de una carga virtual realizada mediante homebanking y billeteras electrónicas habilitadas para tal fin como pueden ser Ualá, Mercado Pago, Valepei, Todo Pago, o Naranja X. Una vez hecha la carga por estos medios electrónicos, será necesario acreditar el saldo en alguna de las terminales automáticas de Sube (TAS) que se hallan en todo el país.

Si necesitan chequear los centros de atención, puntos SUBE y terminales automáticas, podes ingresar al siguiente link: https://tarjetasube.sube.gob.ar/subeweb/WebForms/admin/views/mapa-sube.aspx?id=4