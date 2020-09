Klaukol: “Nunca se ha podido demostrar que la empresa tenga una peligrosidad cancerígena”, sostiene el Municipio

Según el vicejefe de Gabinete, esta línea sostuvieron los informes de los organismos de control intervinientes, entre ellos la ACuMaR y la OPDS, así como el propio Municipio. Sobre los actos vandálicos, aseguró: “Los que hicieron la convocatoria se tendrán que hacer cargo”.

Tras la manifestación del miércoles frente al Palacio Almafuerte, donde vecinos reclamaron medidas concretas para erradicar la contaminación que, según argumentan históricamente, produce la fábrica Klaukol en Virrey del Pino, y que tuvo el condimento de actos vandálicos y diez detenidos, desde el Gobierno municipal insistieron en señalar que, hasta el momento, en todos los informes entregados por diversos organismos de control “nunca se ha podido demostrar nada que identifique que la empresa tiene una peligrosidad cancerígena”.

En comunicación con El1 Digital, el vicejefe de Gabinete distrital, Mario Barresi, se refirió a los actos vandálicos, que incluyeron el lanzamiento de objetos, pintadas en la fachada del palacio municipal y golpes en vehículos, y anticipó que “los que hicieron la convocatoria se tendrán que hacer cargo, por más que ellos digan que fue un grupo infiltrado”. “Encima, dicen que ese grupo infiltrado es nuestro”, marcó el funcionario. “Esta fue una de las tantas marchas que supuestamente realizan los ‘no vecinos’ de Klaukol, porque, en definitiva, los vecinos de Klaukol que siempre vinieron, desde hace once años, son Susana Aranda y tres más, reclamando el cierre de la empresa, argumentando que la fábrica contamina”, aseguró Barresi.

De esta manera, el funcionario repasó parte del recorrido del reclamo. “Desde hace once años, intervinieron todas las áreas involucradas: desde la ACuMaR, el juez federal Jorge Rodríguez de Morón, la OPDS, que es el organismo (provincial para el desarrollo sostenible) que tiene a su cargo el control de este tipo de empresas. Inclusive, hubo un trabajo de campo desde nuestra área de Salud”, enumeró Barresi. En este punto, el vicejefe de Gabinete distrital enfatizó: “Todos entregaron sus respectivos informes y nunca se ha podido demostrar nada que identifique que la empresa tiene una peligrosidad cancerígena que indique que no pueda seguir funcionando en el lugar”, argumentó.

No obstante, Barresi recordó que, “hace aproximadamente unos diez años, la empresa debió realizar algunas mejoras en sus instalaciones, por pedido de la ACuMaR, para poder seguir funcionando”. “Pero esto es algo que sucede siempre, en todas las empresas que tienen el control de este organismo; luego de eso, nunca hubo nada que demuestre o avale lo que estos cuatro vecinos afirman”, insistió.

La manifestación

El funcionario brindó su versión de lo ocurrido. “Según ellos, solo venían a entregar un petitorio, para ser recibidos por el intendente. De hecho, los recibí personalmente y hablamos un buen rato, porque unos diez días antes de la pandemia hubo una reunión en La Plata entre todos los organismos involucrados, nosotros, los abogados de la empresa y la OPDS, que en ese momento se comprometió a elaborar otro informe que debía presentar a los 20 días de esa reunión; lamentablemente, por el tema de la pandemia, ese informe nunca se terminó ni llegó”, subrayó Barresi.

A continuación, se produjeron los hechos que derivaron en detenidos. “Luego de esa reunión que tuvimos, ellos bajaron y se produjeron los incidentes. Hicieron daños en la fachada del edificio y en los monumentos de la plaza, rompieron camionetas municipales que estaban estacionadas en la puerta, por lo cual hubo detenidos que incluso portaban bombas molotov, piedras y distintos tipos de objetos contundentes, inclusive armas”, sostuvo el funcionario.

Aquí, Barresi planteó: “Argumentan que no fue gente convocada por ellos. Pero yo supongo que, si vos traés gente para un determinado objetivo y no los podés controlar, hay algo que no está bien. De parte del Municipio, el diálogo estuvo siempre y, si bien seguramente no es la respuesta que ellos desean escuchar, no puede ser que todos los organismos involucrados se equivoquen en sus respectivos informes”. “Aquellos que hicieron la convocatoria se tendrán que hacer cargo, por más que ellos digan que fue un grupo infiltrado; encima, dicen que ese grupo infiltrado es nuestro”, marcó.

Liberaron a los detenidos

Mientras tanto, los diez detenidos tras la manifestación fueron liberados durante la noche del miércoles, según confirmó a El1 Digital la secretaria general del SUTEBA La Matanza, Romina Del Plá. “Les hicieron firmar un acta de procedimiento. No sabemos si les quedó una causa. Lo que sí puedo decir es que ninguno de los detenidos tuvo nada que ver con los incidentes”, planteó la también diputada nacional.

“Nadie sabe quiénes son los que produjeron esos incidentes. De los detenidos, en algunos casos eran manifestantes que se habían ido antes y los agarraron a varias cuadras de la plaza. Y, en otros casos, gente que estaba en la plaza porque había ido al cajero y no tenía nada que ver con la movilización, así que fue una cacería completamente desmedida de la policía”, argumentó.