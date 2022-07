La AFIP oficializó la ley de Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos

En este sentido, la normativa 27.676 amplió los límites de la facturación máxima para las categorías del monotributo, para que los contribuyentes permanezcan en sus posiciones y no incrementen los valores de sus pagos mensuales. Cabe destacar que beneficia a quienes estén registrados en las categorías más bajas, dado que les permite facturar hasta un 60 por ciento más.

En relación a los autónomos, se aumentan las deducciones para quienes pagan el impuesto a las ganancias. Al respecto, a través de la ley, se incrementó de dos a 2,5 veces la deducción especial, lo que genera una reducción de la carga tributaria y mejora el poder adquisitivo.

Asimismo, la nueva normativa beneficiará a más de 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos. Esto permitirá que no se incluya el aumento por efecto de la inflación en las cuotas mensuales y que solo se actualicen los topes máximos de facturación para que los contribuyentes no deban pasar a una escala mayor o que no ingresen al Régimen Simplificado.