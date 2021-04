La asistencia extraordinaria de 15.000 pesos se depositará a partir del lunes 26

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, confirmó, además, que, en el caso en que un distrito no sea parte del Área Metropolitana de Buenos Aires y que, posteriormente, adhiera a las nuevas restricciones, será incluido en el pago extraordinario. La ayuda es por única vez.

Ante el impacto de la segunda ola de coronavirus, que, la semana pasada, llegó a un nuevo pico de casi 29.500 contagios en 24 horas, el Gobierno nacional decidió endurecer las restricciones hasta el 30 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Así, entre otras cuestiones, los comercios deben cerrar a las 20 horas y, algunos rubros, como gimnasios y shoppings, no podrán abrir.

Por eso, el viernes pasado, el Presidente, Alberto Fernández, anunció que se otorgará una ayuda extraordinaria de 15.000 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a los monotributistas de las categorías A y B.

Y, ahora, la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, confirmó que la asistencia, comenzará a depositarse el próximo lunes 26 de abril. Así, desde esa fecha, “estará el monto depositado en la cuenta en que se perciben asignaciones, por única vez y por familia, no por cantidad de hijos”.

“Es una medida que tiene que ver con protección en ingresos, ya que, además de ser un Gobierno que cuida en materia de salud, también, lo hace en materia de ingresos”, sostuvo, y agregó que “las decisiones en materia de salud tienen un correlato en la forma en que los sectores populares van a buscar su ingreso”.

Raverta, además, destacó que, en el caso en que un distrito no sea parte del AMBA y, posteriormente, adhiera al decreto de las nuevas restricciones por su situación epidemiológica particular, será incluido en el pago extraordinario. “Los beneficiarios no tienen que hacer nada, no hay que ir a ninguna oficina si son del AMBA”, indicó.

Vale recordar que el Gobierno nacional, también, había anunciado que la asistencia económica por cada trabajador inscripto en el Programa de Recuperación Productiva (Repro II), se duplicará a 18.000 pesos. El mismo alcanza a los sectores considerados “críticos” en el contexto de la pandemia, como gastronomía, hotelería y turismo.