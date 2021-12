La campaña solidaria de la Policía que lleva a Papá Noel a los barrios de La Matanza y la Provincia

Y continúo: “La cara de felicidad que tienen los chicos es impagable, es muy difícil encontrar una palabra para explicar las sensaciones que generan. Por ejemplo, el otro día vino un padre de condición muy humilde y me dijo: ‘Tengo a mi hija con discapacidad en el auto, usted no se podría acercar hasta allá’. Yo no puedo explicar la cara de felicidad que tenía esa nena al ver a Papá Noel”.

“El lunes anduvimos por Fuerte Apache, Caseros y Villa Bosch. Este martes toca Ezeiza, La Boca, Quilmes y La Plata. El miércoles iremos a un hogar de ancianos en Morón y a la Clínica Alcorta que siempre colabora con la campaña Todos Juntos Podemos y, por último, el día jueves estaremos en zona norte: Villa Loyola y Villa Ballester”, detalló de la Fuente.Desde el viernes pasado, el Papá Noel de la Policía pasó por el Obelisco y después recorrió Ramos Mejía y San Justo. El sábado, dijo presente en un recital con el cantante de cumbia “El Retutu” en General Rodríguez y, al día siguiente, Santa estuvo en el Merendero que el mencionado artista musical tiene en Gregorio de Laferrere.

Para finalizar, reflexionó: “Yo creo que esto viene de familia, mi abuela hizo toda una tarea solidaria en su barrio prácticamente hasta que murió a los 88 años, de todo eso uno se va nutriendo y salen estos ‘locos’ como yo. En lo personal te diría que me siento bien porque estoy haciendo algo que me gusta y veo que con poco hago mucho”.

Este año, la campaña de Papá Noel contó con el apoyo de la Casa Solidaria Rocío Villarreal, la efectivo que impidió el copamiento de la Comisaría de San Justo y que fue brutalmente atacada a balazos y quedó en sillas de ruedas.