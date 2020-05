“La carne subió mucho y, hoy, no está al alcance de todo el mundo”, advierten

Lo aseguró el titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la CABA, Alberto Williams, sobre los incrementos en los precios durante el aislamiento social. “Va a haber que dar una solución al tema porque, más allá de la pandemia, para un jubilado, es difícil comer carne”, sostuvo.

Una de las consecuencias del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la economía son los constantes incrementos en los precios de productos básicos, como alimentos y artículos de limpieza y perfumería. En particular, la carne, las frutas, las verduras y los huevos se encarecieron hasta más de del ciento por ciento en el último mes.

En diálogo con Radio Universidad, el titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Williams, se refirió a la problemática: “Está todo muy complicado y muy caro. Hay sectores que la pueden manejar mejor y otros que no. Habrá que seguir luchando y ver si se puede bajar la curva (de contagios) y salir más rápido”.

En particular, cuestionó los constantes incrementos en los valores de los productos, a pesar de que no hay variables económicas que motiven los ajustes: “Los precios suben y mucha gente está sin poder trabajar. La carne subió mucho y, hoy, no está al alcance de todo el mundo”. En ese sentido, vale destacar que muchos cortes se encuentran en hasta entre 400 y 560 pesos por kilo. El kilo de milanesas, por ejemplo, se puede encontrar a entre 450 y 480 pesos, mientras que la misma cantidad rebozada, pero de pollo, que solía ser lo más accesible, no baja de los 300.

El encarecimiento generalizado se pronunció con el establecimiento del aislamiento social, aunque se siente fuerte desde los últimos años de la gestión macrista, según Williams: “Cuando esto pase, va a haber que dar una solución al tema de los precios porque, más allá de la pandemia, para un jubilado, es difícil comer carne”.

Por último, aseguró que “hay muchas carnicerías que cerraron”, sobre todo, en el Conurbano bonaerense, aunque “por voluntad de sus dueños, muchos de los cuales están en grupos de riesgo y se quieren cuidar”. “La mayoría, de todas formas, está trabajando porque necesita pagar los gastos y los impuestos, que llegan igual”, concluyó.