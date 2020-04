La Casa de Auxilio de Ramos Mejía pide ayuda para seguir atendiendo

La institución de salud comunitaria acude a la contribución de los vecinos para continuar con la asistencia. “Tenemos para soportar un mes y medio más, dos meses como mucho, este contexto y con nuestras reservas”, dijo el presidente de la entidad.

Ante la imposibilidad de cobrar el plan de salud MBA (Medicina Básica Asistencial) a la mayor cantidad de asociados, por el aislamiento social preventivo y obligatorio, la Casa de Auxilio de Ramos Mejía acude a los vecinos matanceros que puedan colaborar con una donación, a través de una transferencia bancaria, para poder garantizar la asistencia comunitaria.

“Esta crisis pone en peligro la continuidad de nuestra asistencia. Por eso, te pedimos que colabores con lo que puedas, para poder seguir cuidando a nuestra comunidad”, comunicaron desde la Casa.

De esta manera, la institución de salud dispuso de una cuenta bancaria para realizar los depósitos: N° de cuenta 191-003-004160/0 – CBU 1910003255000300416000.

Su presidente, Arturo Ter Akopian, en charla con El1 Digital, contó sobre la situ ación por la que atraviesa la entidad. “La actividad con la cuarentena se cortó abruptamente, y en la Casa tenemos cien personas trabajando, de las cuales 21 están en relación de dependencia, y los gastos continúan igual. Los socios no pueden pagar la cuota, y los no socios no vienen, entonces se produce una situación compleja”, expresó.

Y continuó: “Tenemos para soportar un mes y medio más, dos meses como mucho, este contexto y con nuestras reservas. Hablamos con el Banco Credicoop para solicitar el préstamo del 24 por ciento, pero ellos ponen reglas que no son las que dispuso el Gobierno y el Banco Central; nos dicen que tenemos que contar con cuentas sueldo. Y la verdad, para no discutir, presentamos una nota para solicitar las cuentas y nos den el préstamo, pero lo que es criticable es que se define como cooperativo, supuestamente con el mismo espíritu que la Casa, y no es tal”.

Comenzó la campaña de vacunación antigripal

Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y por ordenanza municipal, la cruzada para aplicar las vacunas que previenen la gripe se realizará de manera progresiva, dándoles prioridad a los mayores de 65 años.

Y con el fin de evitar aglomeraciones, la institución de Ramos Mejía otorga turnos vía telefónica, de 9 a 17, en los números 4464-4035 y 4464-4072. Los asistentes tendrán que llegar puntualmente, en el horario establecido, con el DNI y certificado anterior, en caso de tenerlo.

“La entrega de la Municipalidad fue de 300 dosis y ya se nos terminaron; hay mucha demanda por las vacunas, por eso estamos presentando una carta para que nos entreguen más”, comentó Ter Akopian.