La CGT de La Matanza anunció el lanzamiento del Frente Político Sindical

La estructura con que buscarán competir por cargos políticos se hará oficial en el próximo plenario, a realizarse el 3 de noviembre. También manifestaron su apoyo a Daniel Troncoso en su reclamo por la creación de un sindicato municipal paralelo. Este lunes, en el marco de una conferencia de prensa y en línea con la cúpula nacional, autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional La Matanza anunciaron la creación del Frente Político Sindical, estructura con la que buscarán competir en las próximas elecciones en el Distrito, dentro de una interna con el oficialismo o por fuera de ese espacio. El lanzamiento se hará oficial el próximo 3 de noviembre, día en el que la central obrera realizará un nuevo plenario.

“Lo vamos a lanzar en el Distrito, con un gran acto popular en la calle y con la participación de todos los sectores políticos, sociales y gremiales, las agrupaciones y todos los sectores de la sociedad”, manifestó el secretario general de la CGT matancera, Heraldo Cayuqueo, quien aprovechó el contacto con la prensa para insistir en la unidad y destacar la importancia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“El camino para tener una Matanza unida y fuerte es tener PASO”, destacó el titular de la UOCRA local, al tiempo que señaló la importancia de “poder elegir representantes para el futuro”. “Esta posibilidad debe trascender La Matanza, y por eso estamos haciendo reuniones con los compañeros de otras regionales con el objetivo de consolidar al espacio del Frente Político Sindical”, aseveró. “Buscamos el diálogo y la unidad, pero hasta el momento nos sentimos de lado a pesar de que este distrito es un gobierno peronista. Queremos que haya PASO como herramienta fundamental para democratizar la participación de todos”, manifestó. Y remarcó: “Queremos elegir y ser parte de la contienda electoral”.

En esa línea, y ante la nula consideración del Ejecutivo local, Cayuqueo aclaró que desde el movimiento obrero no están “cerrados a nada”. “Estamos hablando con todos, incluso con el Frente Renovador. Y, si Espinoza nos convoca, lo escucharemos porque, si bien somos muy críticos en un montón de cosas, si se da, dialogaremos”, indicó.

“Si no hay unidad, el peronismo va a perder”, vaticinó la máxima autoridad de los trabajadores matanceros, y volvió a insistir en las primarias y en la importancia de los votos del Distrito. “Las PASO de 2015 demostraron que, cuando se abrió la participación, sumamos casi 400.000 votos para las elecciones generales. Cuando se abre el juego, el peronismo de La Matanza suma. Entonces no hay que mirar lo que hace o no la oposición ya que el peronismo se consolida”, planteó.

Los municipales

En otro orden de temas, Cayuqueo manifestó su apoyo a Daniel Troncoso en su rechazo a la creación de un sindicato municipal local, paralelo al que él conduce. “Nos solidarizamos en defensa de la unidad, acompañaremos cualquier medida que lleve adelante el STMLM y nos sentimos identificados con su reclamo”, afirmó, al tiempo que recordó que el secretario general de los municipales “fue elegido mediante el voto de sus afiliados y hay que respetarlo”.

“No nos prendemos en cosas truchas, tenemos una CGT legalmente constituida como lo marca el estatuto a nivel nacional, respetamos a las organizaciones sindicales y, por lo tanto, nos vamos a encolumnar detrás de cada reclamo”, insistió.

Por su parte, el titular del STMLM expresó su agradecimiento por el respaldo recibido: “Agradezco a todos los integrantes de la CGT por el apoyo ante esta situación en la que hay un grupito que intenta dividir en dos al sindicato. La unidad y la organización son lo que nos puede hacer más fuerte en este momento tan difícil”. “Nosotros ganamos las elecciones, abrimos las puertas para que cualquier compañero que tenga una buena idea para sumar pueda comunicarlo. Para nosotros es un orgullo que eso suceda”, insistió.

Sobre las presentaciones que vienen haciendo desde el sindicato, dijo: “Estamos haciendo reuniones con los compañeros explicándoles que quieren dividir al gremio recurriendo para ello a la vieja Federación con quienes en su momento los combatieron”. “Todos nuestros abogados están siguiendo el caso paso a paso, pero el convencimiento tiene que pasar por la conciencia de los trabajadores”, completó.