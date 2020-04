LA COLUMNA DE ANIBAL STELLA – “LOS QUE PROVOCARON ESTA CRISIS AHORA DICEN QUE TIENEN LA SOLUCIÓN”

El asombro que tenemos todos es como aquellos que han tenido responsabilidad directa sobre una forma de ejercer la conducción del Estado que destrozó el tejido social y la economía hoy se paran enfrente y pretenden dar clases de cómo resolver la crisis de la pandemia mundial y la economía que ellos mismos hundieron. Parece que no tuvieron nada que ver ni los economistas que los defendieron y promovieron ni los funcionarios.

Primero, no tienen autoridad moral porque hicieron todo lo contrario y tampoco tienen autoridad técnica. Fracasaron rotundamente en la conducción del Estado y hoy pretenden ser censores y orientadores, no se desde que posición, de la defensa de la República –porque no tienen otro verso.

“LA FIRMEZA DEL PRESIDENTE”

La firmeza y la serenidad con la que se está manejando el Presidente Fernández van a dar al traste con estas cosas. Ellos trabajan para los medios de comunicación y la mayoría de los periodistas y/o empresas están subvencionadas por el poder internacional financiero: los fondos buitres. No hay que buscar explicación política ni teórica a esta posición paga para destrozar a un Gobierno que tiene que salir entre otras cosas a negociar la deuda externa o el futuro del endeudamiento de la Argentina para que lo siga pagando el Estado. Ellos dicen defender la actividad privada pero a partir de que el Estado es un botín de guerra. Cuesta mucho hacerle entender al Pueblo en general que estos sujetos son cuasi delincuenciales y trabajan con intereses que están en contra del Estado y en contra del Pueblo.

“EN ARGENTINA LOS RICOS PAGAN POCOS IMPUESTOS”