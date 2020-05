La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo en una nueva etapa de más flexibilización, excepto en la Ciudad y el Conurbano bonaerense

Acompañado por Kicillof y Rodríguez Larreta, el Presidente anunció que la cuarta fase del confinamiento durará, al menos, dos semanas más, con casi las mismas restricciones vigentes hasta ahora en el GBA y la Ciudad, aunque se podrán habilitar algunas actividades económicas con la autorización de Nación.

Tal como se preveía, el Presidente, Alberto Fernández, anunció este viernes a la noche una nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente desde el 20 de marzo. Esta nueva etapa, que se extenderá hasta el 24 de mayo, tendrá una dinámica de “salida progresiva” de la cuarentena, con características bien diferenciadas entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el 86,2 por ciento de los casos positivos de COVID-19. Por ende, allí, las medidas se mantendrán, en líneas generales, como hasta ahora.

Para este nuevo anuncio, al cumplirse 50 días desde el inicio de las medidas, el jefe de Estado repitió el esquema de su mensaje del 19 de marzo, cuando comunicó que la Argentina entraba en la primera fase del aislamiento junto al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quienes, también, mantuvo encuentros individuales en Olivos durante el jueves para definir las características de esta cuarta fase. Esta noche, además, sumó a parte del equipo de epidemiólogos que lo asesoran desde el inicio de la pandemia.

“La Argentina sigue, más o menos, el mismo proceso que esperábamos que ocurra, los casos se ralentizaron un poco más y los fallecimientos están dentro de los esperados. Hemos sido muy estrictos como sociedad en estos tiempos, ustedes escucharon nuestro pedido y se han cuidado de un modo magnífico; tenemos un enorme orgullo del comportamiento ciudadano y, por eso, estamos logrando los objetivos”, planteó el Presidente al inicio de su mensaje. En ese sentido, mostró, por ejemplo, que en Argentina hay seis fallecidos por cada millón de habitantes, una tasa bastante inferior a la de Europa y a la de muchos países de la región.

En cuanto al criterio para ir avanzando en cada fase, basado en la tasa de duplicación de los contagios, Fernández demostró que el promedio nacional llegó a los 25 días, como se esperaba, pero, en el AMBA, esa tasa se encuentra cercana a los 19 días. Por eso, si bien en el resto del país comenzará una apertura progresiva de las actividades y se pasará a la siguiente etapa de la cuarentena, en el Gran Buenos Aires y la Ciudad, las medidas continuarán de acuerdo a la tercera fase, que es la que está en vigencia hasta el 10 de mayo. No obstante, habrá algunas modificaciones parciales que Kicillof y Rodríguez Larreta irán habilitando en conjunto con Nación.

“La tasa de duplicación de contagios que esperábamos se logró en toda la Argentina, menos en el AMBA. Por eso, el decreto que estamos sacando ahora plantea que toda la Argentina pase a la fase cuatro, mientras que el AMBA sigue en la tres”, aclaró el Presidente para no dejar dudas. “No es ni un avance ni un retroceso, es actuar con responsabilidad”, enfatizó al respecto. En ese sentido, si bien habrá que esperar la publicación del decreto en el Boletín Oficial, se prevé que, en el interior del país, la habilitación de industrias y comercios quedará en mano de los gobernadores e intendentes de cada provincia y ciudad, aunque se requerirá la aplicación de protocolos sanitarios y la fiscalización de su cumplimiento.

En cambio, en el AMBA, para habilitar la actividad de comercios e industrias que, aun, permanecen paralizadas, los respectivos gobiernos de Kicillof y Rodríguez Larreta deberán pedir autorización al Ejecutivo nacional, que analizará si se dan las condiciones sanitarias adecuadas para abrirlas. “De todos modos, sigue prohibido el transporte público interjurisdiccional, salvo para los trabajadores esenciales”, agregó el Presidente.

De todos modos, a nivel nacional, se mantendrán las restricciones generales en cuanto al dictado de clases, espectáculos de todo tipo y otros eventos que impliquen la concentración masiva.

En esta ocasión, además, Fernández se dirigió a los sectores que vienen presionando para una apertura mayor de la economía. “He escuchado hablar de la necesidad de atender la economía y sabemos el padecimiento de quienes no la están pasando bien porque no pueden trabajar y conocemos los problemas que la cuarentena genera en el desarrollo económico pero, una vez más, reafirmamos que lo que más nos preocupa es preservar la salud y la vida de nuestra gente. No mientan más porque me cansan a las mentiras y preocupan a la gente”, subrayó.

“Tiene mucho sentido el esfuerzo que estamos haciendo, se ha logrado aplanar la curva. Pero no hemos ganado la batalla”, cerró el Presidente, no sin antes advertir que será “muy riguroso” para controlar la evolución de la pandemia. “Si los resultados se invierten, volveremos las cosas para atrás, por eso es muy importante la conducta ciudadana y la responsabilidad”, resumió.

Qué se espera en el GBA y la Ciudad

A su turno, Larreta anunció que, entre las modificaciones que propondrá a Nación para la reapertura paulatina de la economía, estarán incluidos los comercios de cercanía, con horarios especiales de atención, y la posibilidad de que los niños puedan salir, a pocos metros de sus casas, junto a sus padres, durante los fines de semana. Los alcances de esas medidas serán detallados durante una conferencia de prensa este sábado. “Valoro mucho el trabajo conjunto con el Presidente y el Gobernador. El objetivo es la salud y la vida de la gente, así que seguimos en cuarentena porque no vamos a tirar por la borda el esfuerzo de todos”, planteó.

Por su parte, Kicillof remarcó que “la Provincia tiene realidades muy distintas porque es un distrito muy amplio y diverso” y que, por eso, “en el interior, se empezó a avanzar con algunas habilitaciones más amplias en actividades comerciales y productivas porque tiene poca circulación del virus”.

En el Conurbano, en tanto, confirmó que su administración “tiene ya un avance muy grande para solicitar autorización de ramas de producción en empresas industriales”. En ese sentido, explicó que todas las autorizaciones que puedan darse deberán surgir a propuesta de los intendentes, que luego serán evaluadas por la Provincia, desde donde se buscará la aprobación final de Nación, aunque aclaró que “el transporte deberá ser provisto por cada empresa”.

El mismo esquema se seguirá para las actividades comerciales en el Gran Buenos Aires. Además, adelantó que hab rá una habilitación para que, de acuerdo a criterios que se fijarán por municipios, los niños puedan acompañar a sus padres cuando salen a hacer compras. Los detalles de todas las novedades para esta etapa especial del aislamiento bonaerense serán informados el próximo lunes.

“Estamos muy orgullosos del esfuerzo de los y las bonaerenses para evitar una catástrofe sanitaria. Pero no podemos confiarnos, la enfermedad está contenida pero no controlada, así que tenemos que ser responsables y seguir en casa. La cuarentena sigue en la Provincia. Cuidemos el éxito que alcanzamos”, cerró el Gobernador bonaerense.