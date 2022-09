La economía argentina, entre el acuerdo con el FMI y la posibilidad de Vaca Muerta

En Mendoza, hay un pequeño inconveniente con la explotación minera porque la explotación vitivinícola es muy poderosa y, de alguna manera, está restringiendo el desarrollo de la minería. Hay alguna oportunidad para Argentina porque del otro lado de la Cordillera se producen millones de toneladas de cobre, no puede ser que de la misma Cordillera no haya un potencial parecido del lado de Mendoza. Hay unos temas regulatorios por resolver.

Pero esto sí ha ocurrido con éxito en Neuquén, aspectos regulatorios que han potenciado la dotación de recursos del subsuelo. Combinando el aspecto regulatorio con la dotación de recursos naturales puede darle un potencial muy fuerte a Argentina, aunque es fundamental el arribo de inversiones. Las autoridades, con frecuencia, van a buscar capitales porque esta explotación no convencional es lo que permitió a Estados Unidos pasar de la dependencia al autoabastecimiento.

Llama la atención que Uruguay, Paraguay y Bolivia están exportando cada vez mayor cantidad de granos y de carnes, y Argentina, con el potencial que tiene, no lo puedo hacer. No creo que los empresarios extranjeros tengan otro ADN. Creo que las condiciones de contexto son importantes. La inestabilidad macroeconómica limita el horizonte y no se está seguro de las acciones. Es obvio que el rol tiene que tener un rol de Policía, tanto en lo fiscal como en seguridad, y tiene que hacer que las empresas liquiden.

El mundo está atravesando un período difícil en términos de los recursos energéticos. Argentina está teniendo problemas del sector externo vinculados a la exportación de la energía, al menos, hasta julio. El Fondo Monetario Internacional ve que hay un plan o algo parecido a un plan, que se está tratando de acordar con las pautas que se acordaron. El plan va en la dirección correcta.

Creo que la virtud del pragmatismo del peronismo es que hace las cosas más que comunicarlas. Eso fue el modelo del Gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina. Acá, se está un poco en ese sendero, pero no se cuenta con los mismos recursos. Se usa cierta sensatez en términos de gastar lo que se recauda y cobrar lo que las cosas cuestan. Esto lo digo en términos de tarifas y de política fiscal, con una política monetaria que remunera al ahorrista local para que no vuele a comprar dólares. En una cornisa, se está caminando por la línea correcta.