La educación privada en la pandemia: entre la ayuda estatal, el atraso en las cuotas y el incumplimiento salarial

Según las cámaras que agrupan a las entidades educativas de gestión privada, la mora en las cuotas alcanza el 70 por ciento. En el Instituto Pizzurno de Isidro Casanova, cuentan la experiencia de la pandemia y aseguran que, en este marco, “no se puede esperar otra situación”. Por su parte, el gremio de los docentes privados emitió un comunicado que denuncia que muchos empleadores se están aprovechando de la situación y denuncian que hay más de 10.000 trabajadores que no cobraron todo su salario.

La pandemia de coronavirus afecta a todos y golpea en todos los niveles de la vida social y económica. Uno de ellos es la educación, tanto pública como privada. Con la concurrencia a las escuelas suspendida desde el 16 de marzo, las clases continuaron como se pudo, adaptándose a las distintas realidades y posibilidades de cada comunidad educativa. Y los establecimientos privados debieron enfrentar, también, la misma realidad que la mayoría de los comercios e industrias de la Argentina: una merma en los ingresos, por la disminución del pago de las cuotas.

Según la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires, entre el 60 y 70 por ciento de las familias de los más de 2.300 institutos privados bonaerenses no pago la cuota de abril. En La Matanza, la situación no es muy distinta. Isabel Armagno, Directora General del Instituto Pablo A. Pizzurno de Isidro Casanova y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA), le dijo a El1 Digital que “la merma en los aranceles es muy importante”.

“En este marco, no podemos esperar otra situación”, expresó Armagno, quién analizó que “la comunidad está muy castigada, hay muchos cuentapropistas con locales cerrados”. “No podemos pretender que las familias, que no tienen trabajo desde hace más de 50 días, puedan estar en condiciones de pagar un arancel”, aseguró la directiva, y remarcó que “dentro de lo que implica una situación de pandemia mundial, lo que está pasando es normal”.

Por otro lado, afirmó que desde su institución mantienen “una comunicación muy directa con todas las familias” y enfatizó que “hay un dia y vuelta excelente”. “Somos un colegio con 59 años de vida institucional y entre nuestros alumnos tenemos generaciones de familias”, apreció Armagno y pidió “reconocer la tarea de los docentes, los alumnos y los padres porque, en conjunto, todos están haciendo un esfuerzo maravilloso”. “Y el caso de los padres, el que puede, paga; no es que alguno haya utilizado la pandemia como excusa para no pagar, pero somos conscientes de que hay mucha gente que directamente no puede”, sostuvo.

En ese sentido, la directora apuntó que “la prioridad es pagar los compromisos fijos, en este caso los sueldos”. “Nuestro colegio siempre se destacó por el respeto hacia su personal y ellos merecen tener su remuneración a fin de mes contra viento y marea”, resaltó, y destacó que, a principios de mes, pudieron “pagar todos los salarios”. “Por ahora vamos cubriendo lo más importante, todo lo demás esperará”, agregó.

Desde el lado de los trabajadores, también afectados por la pandemia, la seccional Buenos Aires del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) emitió el lunes 18 de mayo un comunicado donde advierte que “hay más de 10.00 docentes de escuelas de gestión privada perjudicados por la especulación patronal”. Según denunció el gremio, muchos de ellos, “todavía no terminaron de percibir el salario correspondiente al mes de abril”.

“Sostenemos la continuidad total de la normativa laboral, que pone en cabeza de los empleadores toda la responsabilidad de pagar los salarios en tiempo y forma, independientemente de la ayuda que puedan o no percibir por parte del Estado”, remarcó el SADOP y agregó que “finalizada la pandemia mundial, será necesario revisar todo lo concerniente a la situación financiera de las empresas educativas, con mayor control por parte del Estado, pero con participación del sindicato que representa a las y los docentes”.

En el texto, el sindicato sostuvo que “estos empleadores son los mismos que discriminan a las y los docentes extracurriculares, pero cobran cuotas de extraprogramáticos como si fueran jerarquizados”. “Son los mismos que descuentan a las y los docentes en sus reclamos gremiales, y no acatan la devolución de esos mismos haberes que el Estado dispuso para nuestras y nuestros colegas estatales. Son los mismos que históricamente se han negado a presentar balances contables, pero hoy piden ayuda al Estado, los mismos que en tiempos de bonanza niegan una real participación de las y los trabajadores en las ganancias de las empresas educativas, pero que a la hora de las crisis los hacen socios y socias desde el primer día”, concluyeron.