La existencia de un basural pone en peligro la preservación de la Reserva Natural de Laferrere

Jorge Serrano, integrante de la Asociación por la Reserva Natural de Gregorio de Laferrere,habló ante los micrófonos de la radio 20.20 del diario NCO sobre la lucha que llevan día a día para preservar el lugar y están reclamando al Municipio que se “respete el derecho al ambiente sano”.

El entrevistado afirmó: “Estamos con la convicción de defender el espacio tan necesario y vital para la biodiversidad y la comunidad y continuando en su defensa. Hace poco hicimos una publicación de la existencia lamentablemente de un basuralen la Reserva que tiene como protagonistas a empresas privadas que desconocemos”, y ratificó que “se está desarrollando un basural cada vez más grande, es para el lado del 24,700 en la calle Tres Cruces, pese a que hay un comando policial que no sabemos qué rol cumple”.

Por este motivo, aseguró que van a “conseguir y levantar firmas de los vecinos y presentar una nota en el Municipio y esperar una respuesta del ejecutivo municipal. Las firmas son para que se saque la basura y se restaure el lugar”. Además, cuestionó que “el Municipio debe dar el ejemplo de preservar ese lugar, cuidarlo, respetar el derecho al ambiente sano, la salud de los vecinos”.

“Es cierto que existen basurales en distintos puntos de La Matanza, donde un vecino le paga a un carrero para que le tire la basura, pero este no es el caso”, señaló Serrano y detalló: “Hay bolsas, escombros, están las fotos y los testimonios de vecinos que le mandamos al secretario. Cuando vino el subsecretario de Gobierno, la gente de obra pública y el delegado municipal de Laferrere, Daniel Videla, se llevaron algunos camiones y hoy en día nace otro basural cerca. No es responsabilidad de los vecinos porque no van con un camión a tirar escombros”.

En este sentido, aseguró que “los camiones ingresarían por la calle Tres Cruces por donde esta Desarrollo Social y la policía”, y criticó que “hay forma de evitarlo si hay voluntad política. Que no se arroje más basura ahí, pierde la capacidad de absorción”.

Las actividades no cesan y las escuelas colaboran

“Seguimos realizandoactividades, vamos a participar de un conversatorio organizado desde la escuela secundaria 60 de Virrey del Pino del kilómetro 46, y también otras escuelas secundarias la 263 y la 273 y la Florencio Sánchez de Laferrere”, explicó Serrano.

A su vez, precisó que en esas charlas “se explicará cómo se organiza la defensa de estos espacios”, de las cuales “van a participar los vecinos del pulmón Verde Esperanza y de la Plaza Ara San Juan. Para conocer las problemáticas de estos espacios y la situación en la actualidad”.

“Tenemos una flamante ley en educación ambiental gracias a la lucha de los colectivos, hay que poner manos a la obra en ese sentido. Que las escuelas se organicen porque es importante la educación ambiental, es una problemática muy profunda. No solo nos parece importante que se puedan escuchar las experiencias vecinales para replicar en otros lugares, sino que los alumnos conozcan sus derechos. La posibilidad de transformar un espacio, el lugar donde uno vive pensarlo como algo positivo para la sociedad y biodiversidad para tener mejor calidad humana y salud”, manifestó el integrante de la Reserva.

Los agrotóxicos y el ambiente

Por otro lado, destacó que “en la 60 hicimos una huerta ecológica y dentro de poco se va a ampliar para que se pueden producir alimentos sanos sin agrotóxicos, tenemos unos campos cerca de la escuela donde se cultivaban transgénicos donde se utilizaban agrotóxicos queríamos contraponer esa realidad que viven los alumnos”.

“Hace dos años vino un periodista que escribió un libro sobre los agrotóxicos a la escuela y lo presentó acá y es fundamental que los alumnos tengan material para conocer sobre el tema”, aseguró el entrevistado a NCO y contó que “yendo para el kilómetro 42 se siente un olor raro, nauseabundo en el ambiente producto de la contaminación de las empresas que hay ahí”.

En esta línea, informó que “el Arroyo Chacón tiene las aguas con menos oxígeno que el Arroyo Morales del kilómetro 35, según un estudio que hizo ACUMR, hay un problemaprofundo ambiental. Hay que generar conciencia y una postura crítica”.

Por último, cuestionó el accionar de los organismos “como ACUMAR que tienen la facultad de proteger la zona, pero están muy lejos de defender el ambiente, son funcionales a las acciones de las empresas. Esperamos que ante la insistencia de la comunidad esta situación cambie”, y concluyó: “Estamos en la lucha desde la Reserva Natural de Laferrere”.