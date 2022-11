“La idea de la ONG es reivindicar el arte matancero mediante el trabajo”

Todos los sábados y domingos la plaza Mitre de Ramos Mejía, ubicada en Bartolomé Mitre al 200, se llena de música, risas, artesanías y sabores gracias a la feria de artesanos y los shows en vivo que organiza la ONG “Arte y Cultura Matancera”, una entidad creada por los vecinos con la finalidad de promover el arte, la cultura y el trabajo.

Federico Hidalgo, el organizador de la feria y presidente de la ONG “Arte y Cultura Matancera”, en diálogo con Diario NCO, comentó detalles sobre cómo fue gestada la ONG y destacó lo vital que es para él reivindicar y apoyar el arte.

“La feria arrancó en otra locación en 2016 y surgió en primera instancia por la necesidad de trabajo, había un aumento grande de la desocupación y por eso entre los vecinos nos agrupamos para armar lo que en 2 años terminó concluyendo en esta ONG”, explicó Hidalgo.

En relación a la consolidación de la entidad, el presidente recordó que “a Ramos también llegamos en el 2016, con un proyecto que se llamó ‘Ferias Las Cholitas’, pero la burocracia llevó a un desgaste general, era pedir permisos sin obtener respuesta, por eso el proyecto terminó por el año 2019”.

“Después vino la pandemia y en esos 2 años entendimos que teníamos que reglamentarnos para no seguir sufriendo ese enorme peso que nos generaba que el Municipio no nos entregara un permiso de forma simple y expeditiva”, continúo relatando Federico y agregó: “Nos embarcamos en generar la ONG para que a partir de ahí sea un poquito más fácil para los vecinos poder trabajar”.

Funcionamiento de la ONG

La entidad está compuesta por dos caras del arte, ya que, por un lado, se realiza la feria y por el otro, se brindan espectáculos llevados a cabo por artistas locales. “Hoy son 100 familias las que trabajan acá, 50 los sábados y 50 los domingos, y estamos en crecimiento porque cada

vez hay más gente que necesita un lugar donde laburar”, aseveró el organizador del espacio.

Los shows que se brindan varían todas las semanas y los desarrollan diversos artistas, que van desde payasos y artistas circenses, hasta bandas en vivo, obras de teatro y recitales de orquesta. En base a esto, Hidalgo explicó que “la convocatoria de artistas se realiza tratando de cumplir con todos los segmentos de lo que integra la familia, es decir, pensamos eventos para chicos, grandes y tercera edad”.

Para seguir sumando, la ONG también cuenta con una finalidad solidaria. El presidente de la entidad remarcó que “el nombre ‘Arte y Cultura Matancera’ es un poco por esto, por estar y ayudar a los comedores y hogares protegidos de acá, de Matanza”.

Contactar con artistas

“La manera de unir artistas es diversa, o nosotros nos contactamos con los ellos o ellos se contactan con nosotros”, reveló Federico, y añadió: “Les damos la posibilidad de que desenvuelvan su arte en la ONG, les damos un aporte económico para solventar lo que sería el viatico de traslado, porque flujo económico no tenemos por el momento para pagar lo que realmente vale el show de un artista, y se hace una gorra abierta”.

Según Hidalgo: “Se da esta complicidad entre el artista y la organización de que las 2 partes ganen, el artista muestra su arte y la ONG puede brindarles a los vecinos y a los que transitan por la plaza un espectáculo gratuito”.

En cuanto a los artesanos, Federico detalló que “los emprendedores nos contactan por redes sociales, nuestro Instagram es @culturalsolidaria, o se acercan acá a la feria a charlar con nosotros”, y sumó: “Por suerte estamos en un lugar de mucho tránsito, en la plaza principal de Ramos Mejía, muchos llegan a conocernos porque nos ven”.

Nuevo proyecto

La ONG está en el proceso de embarcarse en nuevo proyecto denominado “Teatro a Cielo Abierto”, que, en palabras de Hidalgo, tiene la finalidad de reivindicar el teatro y realizarlo tanto para la gente que tiene dinero como para la que no.

“Nosotros creemos en un arte de libre acceso, que todos lo puedan ver, y que el que tenga la posibilidad colabore con el artista en la gorra”, declaró el entrevistado y afirmó: “La idea es que el artista pueda vivir de lo que hace, de su trabajo”.

En referencia a esto, el presidente de la ONG declaró: “Nuestro interés es que pueda haber una apertura cultural, una reivindicación del arte, donde las cosas no tengan que ser tan complicadas cuando uno quiere promover el trabajo, el arte y la cultura, ya que hay muchos colectivos culturales que hoy no tienen forma jurídica y no por eso deberían prohibirles el poder desarrollarse”.