La importancia de la donación de sangre voluntaria y consciente

Fernanda Pérez y Patricia Saborida, integrantes de la asociación civil Dar por más sonrisas, estuvieron presentes en la emisión de este lunes del programa radial No te duermas, coproducido por Periódico SIC y Diario NCO, que se transmite de lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Hexa.

En la primera parte de la entrevista, las invitadas aprovecharon para hablar sobre las tareas que realiza la asociación en la concientización y en las campañas de donación de sangre, además de que recalcaron las condiciones necesarias para poder donar sangre que sea segura para quien lo necesite.

“Nosotros somos Dar por más sonrisas La Matanza. Somos una ONG que llevamos nuestro proyecto, que es educativo, a todas las escuelas que nos quieran abrir sus puertas. El proyecto, en sí, es como dar ayuda a cambiar el paradigma desde hace trece años atrás, en adelante”, explicó Patricia Saborida.

A su vez, agregó: “Vamos por el cambio en el modelo de reposición de sangre por el cambio de donación voluntaria y altruista de sangre. Vamos por este modelo, en función a que cuando una persona dona para un familiar, no siempre consigue a estos donantes, por un lado. Por otro lado, tampoco es siempre sangre 100% segura, en función de que, muchas veces, los familiares cuando están bajo presión suelen mentir en las entrevistas medicas”.

La importancia de la sinceridad a la hora de donar

FernandaPérez aseguró que una de las prácticas más frecuentes es“mentir en el tiempo del tatuaje, en vez de decir que fue hace un año, decís ‘no, lo hice hace un año y medio’, y en realidad fueron ocho meses. Porque estás entre la espada y la pared, entonces decís ‘bueno, si yo no dono a mi tío no lo van a operar’, o bueno, digo cualquier cosa total la sangre va, sale”.

“Lo que pasa es que todos tenemos un periodo ventana donde podemos tener alguna enfermedad y no estar, todavía, evidente, pero sí, la sangre ya tiene esa enfermedad. Entonces, tenemos que respetar cuando un médico nos pregunta por cualquier medicación que tomamos, o bueno, los cuidados en el cuerpo y demás”, detalló la entrevistada.

También mencionó: “Si nosotros mentimos al dar esa información, esa sangre continua el protocolo y no se detecta nada, pero si esto llega a un paciente que está en condiciones críticas, puede ser grave para el paciente”.

Patricia, por su parte, informó que “en función de eso, quiero aclarar que hay una ley, que es la 22.990 art. 38, en la que dice que es el Estado quien debe garantizar, proveer la sangre, en ese momento, y el familiar sí comprometerse, a lo largo de ese año, a reponer la sangre. Pero no dejarlo sin atención, o presionarlo desde ese lugar para no interrumpir su tratamiento”.

Quienes sí puede donar y quienes no

“El tema de la gente cuando decimos hepatitis, incluye todos los tipos de hepatitis, y en realidad, la gente que tuvo hepatitis A si puede ser donante de sangre, el resto de las hepatitis no, porque se contagian a través de vía sexual”, enfatizó la invitada.

Fernanda agregó:“En el caso de los tatuajes tiene que ser un año, cualquier tipo de perforación también. Incluso, a veces, hay estudios que uno se hace, estos que te ponen la camarita para ver las cuerdas vocales, o lo que fuere, que tampoco podés donar, tratamientos de conducto. Hay cosas que a veces las desconocemos, y en el momento de la entrevista con el médico, que es confidencial, personalizada, ahí tenemos que decir la verdad”

También aseguró que hay que “confiar en que, si nos dicen que no podemos donar, es mejor que no lo hagamos, que esperemos el tiempo prudencial para no tener ninguna complicación. Después tenemos, también, algunas medicaciones que hay gente que por ahí no sabe si puede donar”.

“Nosotras somos promotoras, básicamente, vamos por ese lado. No somos médicos, así que esto lo dejamos siempre en manos de ellos. Si los médicos deciden que lo podés hacer, confía en ellos que esta todo bien”, afirmó Pérez.

Concientización

Saborida, a su vez, aprovechó para hablar sobre su labor:“Nuestro modelo en realidad va, no para una reposición dirigida, sino que sea para el que la necesite. Que el donante se comprometa, en general nosotros lo llamamos altruista, que es la persona que está concientizada al 100% en esta conducta de donación cada seis meses, cada un año. Cuando alguien dona para quien sea, esa sangre, muy probablemente, sea 100% segura, nosotros vamos por ese modelo”.

A raíz de ello contó que “por eso es que nosotros queremos concientizar desde el jardín de infantes hasta la universidad, pasando por todos los niveles, que atraviese este proyecto educativo que, justamente, culmina haciendo una campaña dentro de la escuela, en donde los alumnos son quienes se apropian de este proyecto”.

“Cada uno de ellos tiene un rol dentro de la colecta. Cuando el hospital viene a la escuela, ese día la escuela se convierte en Hospital Garrahan, en Hospital Posadas, o con quien estemos trabajando, y cada alumno cubre su rol. Tenemos alumnos que se encargan de la musicalización, porque queremos que esto sea una fiesta, es la fiesta de la vid. Tenemos alumnos que recepcionan, que preparan el desayuno”, cerró la invitada.