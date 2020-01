La Juventud del PJ y la Tarjeta AlimentAR en La Matanza

Ángel Aisa, secretario de juventud del Concejo de Partido del PJ de La Matanza, dialogó en Haciendo Radio, una producción de Diario NCO que se transmite todos los lunes, miércoles y viernes de 13 a 15 por AM 850 La Radio.

El plan de asistencia para la nutrición que conlleva este programa.

En estos últimos días el dirigente estuvo en actividad con la Juventud Peronista para garantizar la entrega de las tarjetas alimentarias. Durante toda la semana pasada se dio, y esta semana se dará también, una articulación con el Estado municipal desde Desarrollo Social y el equipo dirigido por Aisa.

Todo este trabajo es en pos del nuevo programa Tarjeta AlimentAR. “Estuvieron haciendo conferencias de prensa donde contaban los alcances de esa tarjeta, que le va a implicar en La Matanza a alrededor de 63 mil familias que van a ser beneficiaras de esta tarjeta”.

Aquellas madres y padres que tienen un solo niño o niña van a percibir cuatro mil pesos con esa tarjeta y los que tengan dos o más, recibirán seis mil. El secretario de juventud de La Matanza dijo que esto va a implicar una inversión de 325 millones de pesos por mes, y lo definió como una “primera medida para salir del desastre económico que nos generó el Gobierno anterior”.

“Se está trabajando con los comerciantes y con distintos sectores más allá de las grandes compañías de supermercados para de alguna manera llegar a los centros comerciales de las localidades, para que puedan tener el Posner y se llegue desde los barrios”, reveló el entrevistado.

El rol del Partido Justicialista

El funcionario contó el rol que cumple el partido al que pertenece en todo este movimiento. “Lo que estamos haciendo en realidad es ponernos a trabajar en conjunto con las autoridades de la Municipalidad. Obviamente nuestra fuerza política, que llegó al Gobierno, llegó por ser parte de un partido político en un frente electoral”.

“Sin el documento la tarjeta no la pueden entregar porque nosotros en realidad facilitamos la cuestión de logística pero quien la entrega es el banco, y como cualquier trámite de banco, si no tenés el documento no lo podés recibir. Lo de estas semanas tiene que ver con poder sacar este mega operativo”, dijo el político sobre el requisito más importante a tener en cuenta para los beneficiarios al momento del retiro.

El secretario de juventud manifestó que vivió una semana hermosa y que el operativo fue a grandes rasgos un éxito. También destacó el gran equipo formado con los trabajadores de Desarrollo Social de La Matanza. Y transmitió que estaba “contento de haber podido cumplir con las expectativas”.

Este grupo “garantizó por pedido expreso de Fernando que los vecinos tengan la atención de Defensa Civil, tengan agua, tengan colectivos que los acerquen a la ruta para que no caminen tanto porque obviamente son familias con bebés”.

La efectividad en el funcionamiento del sistema de AlimentAR

Al recordar que mucha gente recibió el beneficio anunciado por Alberto Fernández del bono de cinco mil pesos durante el mes de diciembre y que para otros tantos no se cumplió, es natural que surjan dudas sobre la Tarjeta AlimentAR.

Aisa respondió con palabras tranquilizadoras estas dudas. “Lo contaban el día que iniciamos, que fue el lunes. Por sistema de la gente del banco, a las 14 y pico la gente ya había gastado el monto que le habían entregado”.

“La acreditación del dinero es instantánea y no solamente eso sino que además si no gastan un monto de ese mes, se les suma al siguiente mes que se le hace la carga. Las cargas se hacen el tercer viernes de cada mes”, explicó el entrevistado.

Y habló sobre el propósito de la propuesta del presidente. “¿Para qué es la Tarjeta AlimentAR? Tenemos un problema en la Argentina que es que se está pasando un hambre muy fuerte”. Esto va dirigido principalmente a niños de cero a seis años, y tiene que ver con que a partir de los siete años ya están en etapa de escolaridad y en el peor de los casos pueden comer en la escuela.

Si bien los beneficiarios de la tarjeta pueden gastarla en lo que quieran excluyendo bebidas alcohólicas, la parte de este plan que no se conoce incluye asesoramiento con nutricionistas para las familias. “Fundamentalmente está cayendo el consumo de leche, es inaceptable en la Argentina”.

Si los niños no están bien nutridos tendrán menos posibilidades de desarrollarse

“A mí me han llegado mensajes de vecinos y he visto publicaciones en Facebook de gente emocionada por poderle volver a comprar un yogurt a su hijo, entonces me parece que esto nos hace dar cuenta del desastre que recibimos”, transmitió el funcionario.

Hay un estigma que conlleva tanta gordofobia como clasismo, cuando se escucha a la gente hablando o se leen comentarios online diciendo que los gordos no deberían recibir la Tarjeta AlimentAR. Este tipo de comentarios denota ignorancia, dado que la desnutrición sí puede producir sobrepeso.

“No es sinónimo ser gordito con estar bien nutrido, por eso me pareció muy interesante lo que nos vino a contar el ministro Daniel Arroyo, poder entenderlo y ponernos a trabajar en todo lo que eso respecta”, compartió el político.