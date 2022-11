“La marcha del Orgullo nos trascendió y ya es de toda la sociedad”

El presidente de la Fundación Igualdad y expresidente de la Comunidad Homosexual Argentina, Pedro Paradiso Sottile, brindó detalles de la 31º Edición de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ que se llevará a cabo este sábado, tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y luego se trasladará a la Plaza de los Dos Congresos, en una movilización que se prevé multitudinaria. En el contexto de la Semana del Orgullo, este sábado 5 de noviembre se llevará a cabo la 31° Edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo y luego se trasladará a la Plaza de los Dos Congresos.

Radio Universidad conversó con el presidente de la Fundación Igualdad y expresidente de la Comunidad Homosexual Argentina, Pedro Paradiso Sottile, quien reflexionó sobre esta actividad que lleva ya más de tres décadas en el país, las conquistas de los últimos años y las deudas pendientes para el colectivo LGBTIQ+. “Marchamos con orgullo y, por supuesto, también reclamamos. Sabemos que tenemos un país que está a la vanguardia a nivel mundial en lo que es legislación y políticas públicas. Hemos tenido estados y gobiernos presentes y no presentes durante nuestra democracia, y también con dictadura. La marcha nació en 1992, quienes la impulsaron fueron nuestros queridos Carlos Jáuregui y César Cigliutti. Para nosotros es muy importante. Desde la Fundación Igualdad mañana vamos a hacer una hermosa intervención: vamos a pintar sobre la Avenida de Mayo a César Cigliutti, porque fue uno de aquellos que pensaron y decidieron, con otro grupo de personas, armar esta marcha. Eran algo más de cien personas, menos incluso, pero así se decía en ese momento. E iban con máscaras”, rememoró, en comunicación con el programa Nada es lo que parece. “Hoy es muy diferente. Por supuesto, hay toda una historia con nosotros, desde la Fundación Igualdad. Este año marchamos justamente con la consigna de ‘Memoria, Amor y Orgullo, César Cigliutti siempre’. Esa es nuestra concentración y nuestro lema, pero por supuesto que hay un montón de otras cosas en esta diversidad hermosa y maravillosa” remarcó.

En este sentido, más allá de la diversidad de organizaciones y de representaciones, Paradiso Sottile destacó que la Marcha ya trascendió las fronteras de una comunidad o un colectivo, para ser tomada por la sociedad en su conjunto. “Hoy la Marcha es de toda la comunidad, de toda la sociedad. Creo que mañana vamos a vivir la marcha del Orgullo más grande de la historia en el país, no tengo la menor duda. Porque tiene que ver con eso, porque ya nos trascendió a nosotros como organizaciones, como colectivos”.

“Por supuesto, es muy importante que convoquemos, que pongamos la presencia, que hagamos nuestros reclamos institucionales, políticos. Hay muchas cosas que faltan pero, por sobre todas las cosas, lo más maravilloso es que si el día de mañana se nos ocurriese decir bueno, no vamos a marchar, eso no va a significar que el pueblo y la comunidad no marche, porque ya está en el corazón, en el alma y en la agenda de toda la sociedad”, enfatizó.

Leyes de vanguardia y deudas pendientes

Paradiso Sottile también recordó que Argentina es un país de vanguardia en materia legislativa, aunque con algunas deudas pendientes. “En Argentina, (se aprobaron) leyes emblemáticas como la de Matrimonio Igualitario, la de Identidad de Género, que son de 2010 y 2012, y que fueron quizás las dos más reconocidas por la sociedad en general, como un cambio de paradigma… la Ley de Identidad de Género fue una de las leyes más revolucionarias respecto a lo que significa el respeto a las diferencias, a la autonomía personal”, ponderó.

Entre las deudas pendientes, el presidente de la Fundación Igualdad marcó la necesidad de una ley antidiscriminatoria. “Hay muchas cosas que nos faltan. Quizás la más fuerte, que me parece es una deuda del Estado y del Parlamento Argentino, es una una ley nacional antidiscriminatoria que incluya el tema de la no discriminación por orientación sexual..… falta aun hoy, a pesar de todas esas leyes de vanguardia que supimos conquistar. Ya en las primeras marchas solicitábamos una Ley Nacional Antidiscriminatoria”, recordó.

En este sentido, Paradisso Sottile alertó sobre la renovada aparición de los discursos de odio a nivel global, un fenómeno que también incluye a la Argentina. “Lamentablemente, en Argentina y en el mundo estamos viviendo una ola de discursos de odio, y esta lucha tiene que ver justamente con (determinar) de qué democracia estamos hablando. En Palermo, hace años ya que estamos alertando a las autoridades de CABA, hay una cantidad muy grande de golpizas a personas LGTBIQ+ en zonas donde antes era impensable, en zonas antes muy seguras para la comunidad”, ejemplificó.

“El Orgullo es para todos, para la democracia”, concluyó.