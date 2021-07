La matancera que lanzó UBRE rechazó otra oferta de Uber: «Es un intento de humillación»

Una vecina de La Tablada arrancó, hace seis meses, un emprendimiento denominado UBRE que se dedica al transporte de mujeres y menores de edad. Sin embargo, la empresa extranjera le envió varias cartas documento para que desista de su marca y le ofreció mil dólares, pero la mujer aseguró que su trabajo vale mucho más.

Solange Barroso es una vecina de La Tablada que comenzó, hace seis meses, su emprendimiento de transporte llamado UBRE que es exclusivo para mujeres y menores de edad para que se sientan seguras a la hora de dirigirse a sus destinos y no correr peligro. A pesar que la mujer registró su marca y realizó la documentación para que se trabajo sea legal y no tener inconvenientes, la empresa extranjera Uber le envió varias cartas documentos alegando que usaba sus letras y características por lo que debía renunciar a su emprendimiento y nómina. Ante el rechazo y lucha de la matancera, Ubre le ofreció 400 dólares, pero ella los rechazó, así, la empresa de transporte no desistió y le ofertó mil dólares.

En comunicación con El1 Digital, Barroso, explicó: “En abril me ofrecieron 400 dólares en una primera negociación y me enojé mucho, estaba en medio del torbellino de mi vida y me pareció un insulto. Les respondí a los representantes que eran unos miserables, yo no tengo que darles el gusto, sino me iba a dar una retribución monetaria para que mi hija y yo estuviéramos tranquilas”.

“Luego, la empresa elevó su propuesta a 500 dólares, con lo cual era lo mismo. Tras viralizarse el caso en diferentes medios, los representantes llamaron a mi abogado y le dijeron que vieron las diferentes notas periodísticas, al parecer les molestaba que yo sea entrevistada. Después de leer mi historia de vida, entendieron la situación por la que atravieso y que trabajo para mantener a mi hija y, a modo de empatía, incrementaron el monto a mil dólares”, relató.

Según Barroso, la elevación de la oferta era mal intencionada. “A mí me parecía peor, porque lo hacían desde el lugar de fingir empatía y hacerse los buenos. En definitiva, se están aprovechando de la situación en la que me encuentro. Querían sacar provecho y decir que me están ayudando. Me tomé el tiempo de pensar y brindar mi respuesta frente a este panorama, no me voy a cansar de luchar, no me voy a conformar con una miseria y quieren algo injusto”, lamentó.

“Sentí que me estaban sometiendo a la precarización, a que no pueda expandirme y progresar económicamente. Reflexioné sobre lo que está pasando y me di cuenta que tengo el apoyo de mucha gente, sobre todo de mujeres, mi palabra vale y me valorice un poco. Por eso, mi respuesta es rechazar el dinero, porque es un intento de humillación. Mi emprendimiento se llama UBRE y no hay motivos para cambiarlo, no voy a renunciar a esta lucha, la cual también simboliza la lucha de otras personas, por las mujeres que tenemos que hacer de todo para sobrevivir en este mundo y por los trabajadores que siempre son pisoteados”, disparó.

Sumado a esto, Barroso comentó que está a la espera de una nueva respuesta por parte de la firma. “Rechacé el montó porque mi emprendimiento tiene un precio mucho más elevado, tiene mucho más valor y estoy esperando una respuesta. Mientras tanto, en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) no resuelven si me otorgan la marca”, cerró.