La Matanza conmemoró el Día Nacional de la Juventud

El Municipio organizó un encuentro encabezado por el intendente Fernando Espinoza, la presidenta del INADI Victoria Donda y el secretario de Juventud del distrito, Franco Torales, del cual participaron representantes estudiantiles y juveniles de todos los sectores y fuerzas vivas de La Matanza.

Sobre la amplia convocatoria Fernando Espinoza aseguró que “marca que estamos más vivos que nunca y más cerca que nunca de lograr hacer realidad los sueños de nuestros jóvenes”. Victoria Donda consideró “fundamental que desde el Municipio se estén organizando este tipo de eventos donde se fomenta la participación de los y las jóvenes en distintas instancias, porque sólo si nos organi zamos y somos solidarios y solidarias vamos a poder construir una sociedad mejor”.

El Municipio de La Matanza organizó hoy el encuentro “Vos/Voz de Juventudes: Los lápices siguen escribiendo”, en el marco del Día Nacional de la Juventud, que se conmemora desde 2014 en el aniversario de la “Noche de los Lápices” con el objetivo de reivindicar la militancia y el compromiso de los jóvenes que fueron desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura cívico militar argentina.

El evento fue encabezado, desde el Palacio Municipal, por el intendente Fernando Espinoza, Victoria Donda, presidenta del Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), y Franco Torales, secretario de Juventud de La Matanza. También se conformó una mesa de debate con seis representantes de organizaciones de estudiantes del distrito.

Desde una plataforma virtual siguieron el evento Sabrina Arias, presidenta del Concejo Escolar; Juan Aisa, concejal por el Frente de Todos; estudiantes secundarios, terciarios y universitarios (de las agrupaciones JP Unlam, Frente Estudiantil y Autoconvocados); representantes juveniles locales de los sindicatos, miembros de los movimientos sociales.

El encuentro consistió de una apertura donde se entonó el Himno Nacional, unas palabras de bienvenida a cargo de Franco Torales, de Victoria Donda y del intendente Fernando Espinoza, para luego dar inicio a una ronda de preguntas y respuestas de una mesa integrada por, además de los oradores en la previa, por seis estudiantes de diferentes niveles.

“Para nosotros es un orgullo inmenso que un día como hoy Vicky esté en La Matanza con lo que nuestro distrito significa en el orden nacional, provincial y en esta nueva Argentina que queremos construir entre todos, con nuestro querido presidente Alberto y con nuestra querida vicepresidenta Cristina, una nueva Argentina unida, más justa y equitativa”, dijo Fernando Espinoza.

“Este camino y esta luz que Vicky genera a través de su historia de vida, a través de su lucha y su militancia, como la de tantas otras y otros, también es lo que va a iluminar el camino de las nuevas generaciones”, agregó.

“Sin esta pandemia que estamos viviendo, quizá la crisis sanitaria global más dramática de los últimos 100 años, hoy hubiéramos hecho un acto en la puerta del municipio con miles de jóvenes en la plaza o en la universidad y lo hacemos así de esta forma con presencia virtual. Pero esto para mí también marca que estamos más vivos que nunca y más cerca que nunca de lograr hacer realidad los sueños de nuestros jóvenes”, ponderó el jefe comunal.

Por su parte, Victoria Donda en primera instancia agradeció a Franco Torales y a Fernando Espinoza por la invitación, para luego destacó como un “hecho fundamental que desde el Municipio se estén organizando este tipo de eventos, pero además que se fomente la participación de los y las jóvenes en distintas instancias, porque sólo si nos organizamos y somos solidarios y solidarias vamos a poder construir una sociedad mejor”.

“Yo sé que algunos pibes y pibas no creen en la política y la verdad es que a veces tienen razón, pero la política es una herramienta que uno puedo usar bien o mal. Lo importante es que esa herramienta nos motive a transformar las cosas para transformar el mundo para mejor de todos y todas y para conquistar la felicidad. Porque si la política no sirve para ser felices no sirve para nada, y somos felices si podemos hacer que en nuestro pueblo pueda vivir mejor”, explicó.

Franco Torales, en tanto, remarcó que en el encuentro sirvió “para poner en valor las luchas estudiantiles y las organizaciones de las y los estudiantes de todos los sectores. Los jóvenes hoy están conformando sus centros y frentes de estudiantes secundarios y la organización estudiantil está trabajando muy fuerte hoy en los territorios para garantizar que los chicos y las chicas puedan continuar estudiando y son solidarios, están trabajando con el voluntariado con diferentes sectores. Son cientos de miles de jóvenes que están en sus barrios, en su territorio luchando todos los días por tener una Matanza mejor, una provincia mejor, un país mejor y, como dicen los pibes y las pibas, por qué no un mundo mejor”.

La mesa de oradores estuvo integrada, de parte de los jóvenes, por: Sofia Bonomo, de 17 años, de San Justo, estudiante de la Escuela Secundaria 49 y miembro del Frente de Estudiantes Secundarios (FESLAM); Lautaro Cárdenas, de 18 años, de San Justo, estudiante de la Escuela Secundaria 55 y miembro del Frente de Estudiantes Secundarios (FESLAM); Kevin Roldan, de 17 años, de Gregorio de Laferrere, estudiante del Instituto Florencio Sánchez y miembro del Frente de Estudiantes Secundarios (FESLAM); Yanira Bruno, de 16 años, de Isidro Casanova, estudiante de la Escuela Secundaria 11 y miembro del Frente de Estudiantes Secundarios (FESLAM); Lisa Negrete, de 21 años, de Isidro Casanova, estudiante del Instituto ISFD 82 «Carlos Fuente Alba» y miembro del Frente de Estudiantes Terciarios de La Matanza (FETLAM); y Mariano Novoa, de 22 años, de San Justo, y estudiante de Derecho UNLaM.

En tal sentido, y para concluir, el intendente Fernando Espinoza les dijo a ellos y a quienes siguieron el encuentro de manera VIRTUAL: “quiero decirles a todos que luchen, que peleen, que sean rebeldes y que nunca abandonen el sueño de poder hacer realidad los sueños colectivos, no lo individuales. No se olviden que no tienen techo y no le crean a nadie que les diga que son el futuro porque eso no es del todo cierto. Ustedes son el presente y son el futuro”.