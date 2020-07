La Matanza estableció pautas para el funcionamiento de los comercios en esta nueva fase de la cuarentena

El Municipio definió horarios y pautas concretas para la reapertura de los locales, tanto barriales como los ubicados en los centros comerciales del Distrito. «Los resultados nos van a ir diciendo qué tenemos que hacer y no tendremos ningún problema en volver atrás si vemos que esto no se cumple», advirtieron, en un llamado a la responsabilidad social.

En el marco de la nueva etapa de la cuarentena que comenzó este lunes en los 35 distritos bonaerenses que integran el AMBA, con reaperturas graduales de la actividad industrial y comercial, la Provincia introdujo algunas modificaciones en el proceso con el que se administrará el aislamiento hasta el 2 de agosto. Como explicó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, las autorizaciones “van a ser aprobadas por paquete, no individualmente”, por lo que “serán los intendentes quienes implementarán las aprobaciones en cada distrito, según su realidad sanitaria”. Eso implica que si bien el Gobierno bonaerense planteó un marco regulatorio general, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, cada distrito podrá fijar pautas particulares para el funcionamiento, por ejemplo, de los comercios.

En ese sentido, en La Matanza, tras la reanudación de toda las industrias manufactureras desde el lunes, se establecieron algunas reglas concretas que la Subsecretaría de Planificación Operativa y Control Comunal distribuyó entre los centros de comerciantes y que fueron confirmadas a El1 Digital por el jefe de Gabinete de asesores de esa cartera, Daniel Feity. «En todos los casos, los comercios no esenciales, podrán volver a funcionar y se amplía a la posibilidad del take away. Esto se extiende al tema de las veredas: no queremos que se saque la mercadería a la calle ni se establezca la venta ambulante para que no se hagan embudos y la gente pueda transitar, especialmente, en las zonas céntricas, donde hay bancos y circulan adultos mayores para ir a cobrar», explicó el funcionario.

El cumplimiento de estas medidas será verificado por los inspectores del Municipio y, a partir de esa respuesta, se irán puliendo las pautas. «Los municipios están habilitados a dictar normas propias de funcionamiento desde el decreto anterior. Pero esto es a prueba y error y vamos a ir verificando lo que pasa con el correr de los días. El mantenimiento de estas medidas va a depender mucho de la responsabilidad, tanto de los comerciantes como de la gente», enfatizó Feity, quien también explicó que estas definiciones se resolvieron durante una videoconferencia con el intendente, Fernando Espinoza, sobre el final de la semana pasada, «con el objetivo primordial de que se pueda recuperar algo de la actividad económica».

Los comercios no esenciales, tanto los de cercanía como los de los centros comerciales a cielo abierto, y las agencias de juego oficiales reabrieron este miércoles y el siguiente paso, que se implementará el lunes que viene, de acuerdo a las pautas definidas por Provincia, será la reanudación de la actividad en peluquerías y otros locales dedicados a los servicios de estética, además de las inmobiliarias, las mudanzas y los servicios de mantenimiento del hogar y de profesionales como abogados, contadores, kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales.

«Todo va a depender de lo que pase esta semana y del reporte que nos traigan los inspectores que salen a la calle para que nos marquen el pulso. Los resultados nos van a ir diciendo qué tenemos que hacer y no tendremos ningún problema en volver atrás si vemos que esto no se cumple», ratificó Feity.

Qué actividades se reanudan y con qué pautas

Actividades de venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas: deberán exhibir, obligatoriamente, los horarios de funcionamiento en sus puertas y los protocolos sanitarios implementados, incluida la política de devolución de los productos. Dependiendo la ubicación de los locales, deberán respetar otras pautas.

Comercios barriales y en centros comerciales a cielo abierto: podrán desarrollar actividades, a partir de este miércoles, desde la mañana hasta las 18.30, como horario tope de cierre. El ingreso de personas al interior de los comercios seguirá prohibido, a excepción de los rubros esenciales, como alimentación y farmacias, que solo podrán atender a clientes que usen tapabocas. Los no esenciales solo pueden trabajar con sistema de entrega a domicilio o retiro en tienda, es decir, con delivery o take away, y deberán respetar los protocolos sanitarios establecidos.

Comercios ubicados en cercanía a zonas bancarias: podrán funcionar entre las 14 y las 18.30. El ingreso de personas también está prohibido y solo pueden trabajar con delivery y take away.

Comercios de elaboración o venta de comidas preparadas: solo se pueden consumir fuera del local y a la posibilidad de entrega a domicilio, que ya estaba habilitada, se agrega la alternativa del take away. Los clientes no podrán ingresar a los locales.

Galerías y paseos de compras: deberán contar con personal al ingreso para derivar a los clientes a los locales y solo podrán ingresar para retirar la compra ya realizada. Funcionarán de 9 a 18.30 y se habilita un solo ingreso por vez.

Política para la devolución de mercaderías: los clientes deben entregarlas en bolsas o envueltas y los locales deben aislarlas del resto, durante 48 horas, en un lugar aireado. Luego, se desinfectan y vuelven al circuito de venta.

Inmobiliarias: podrán atender al público desde el lunes 27, en el interior de los locales, a razón de una persona cada 70 metros cuadrados. Deberán contar con una barrera sanitaria de acrílico o material similar que evite el contacto directo entre los empleados y clientes.

Todos los comercios deberán cumplir los protocolos sanitarios pertinentes, como la distancia mínima de dos metros entre personas, la ventilación de los ambientes, el uso obligatorio de tapabocas y las medidas de desinfección. En espacios cerrados, solo puede haber una persona cada 2,25 metros cuadrados, para lo cual se puede implementar un sistema de turnos prefijados, y queda totalmente prohibida la ocupación de la vía pública, ya sea con mercadería o cualquier otro elemento, con el objetivo de «maximizar el espacio de la acera y facilitar el distanciamiento entre los transeúntes».

Además, los empleadores de estos rubros deben garantizar transporte propio para que sus empleados no utilicen trenes ni colectivos, mientras que los padres y madres están autorizados a ingresar con sus hijos a los comercios esenciales habilitados.