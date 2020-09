La Matanza fue elegida como una de las “ciudades del aprendizaje” de UNESCO

Es una distinción que brinda el organismo internacional a aquellas urbes que promueven políticas de enseñanza “a lo largo de toda la vida”. Los ejes matanceros de gestión educativa.

La Matanza resultó elegida como una de las “ciudades del aprendizaje” de UNESCO, una distinción que brinda el organismo internacional a aquellas urbes que promueven el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, no sólo en la escuela, sino en cada acción que emprende la ciudad para que su comunidad aprenda.

La flamante incorporación se oficializó este miércoles, como parte de un total de 55 nuevas adhesiones, de 27 países, que obtuvieron el visto bueno y pasaron a formar parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

En el caso de Argentina, junto a La Matanza, también se incorporaron José C. Paz (provincia de Buenos Aires) y San Justo (provincia de Santa Fe), las cuales se sumaron a Villa María (Córdoba), la cual había sido elegida en 2016.

En la página web del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, se destacó que “estas ciudades son excelentes ejemplos de cómo el aprendizaje a lo largo de la vida puede convertirse en una realidad a nivel local. Han demostrado que las políticas y prácticas eficaces de aprendizaje a lo largo de la vida pueden apoyar el desarrollo de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles y contribuir a la Agenda 2030”.

En diálogo con El1 Digital, Silvina Gvirtz, secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, analizó los motivos por los cuales La Matanza resultó elegida.

“La Matanza ha sido declarada Ciudad de Aprendizaje de la UNESCO, y por lo tanto, va a formar parte de la Red Mundial de Ciudades de Aprendizaje, que tiene más de 200 ciudades”, anunció la funcionaria.

“Hoy hubo una videoconferencia, de la cual participaron intendentes y secretarios de Educación de las 55 ciudades del aprendizaje”, comenzó.

“Ser ciudad del aprendizaje implica algunos requisitos de las políticas de la ciudad, que estén enfocadas o privilegien cuestiones vinculadas con aprendizajes. Nosotros, en la gestión del Municipio, señalamos tres grandes ejes, que muchos ya conocen”, introdujo.

La Matanza: ejes de gestión educativa

De esta manera, la funcionaria enumeró: “El primer eje, es el fortalecimiento de la enseñanza obligatoria, nivel inicial, primaria y secundaria, a través de programas como entregas de libros de texto y de literatura. El año pasado, los libros también fueron para Educación de Adultos, para el programa FINES, etcétera”.

“Por otro lado, este año, en plena pandemia, está el armado de la plataforma digital de La Matanza, con todos los libros, toda la bibliografía en formato PDF, para que los chicos puedan trabajar en las plataformas, más audiocuentos. Además, entregamos útiles a todas las primarias, secundarias, y a la mayoría de los jardines”, marcó.

“Además, este año tenemos una inversión realmente millonaria de refacciones, que implican un aproximado de 180 obras para refaccionar. En los últimos años, hemos construido 240 aulas, y hemos refaccionado 400 escuelas”, repasó.

“Después, el segundo eje tiene que ver con fomentar la alfabetización científica a la largo de toda la vida, pero especialmente en las escuelas, para que los chicos puedan despertar sus vocaciones científicas. Para eso, La Matanza trabaja con la Feria de Ciencias, cuya fiesta va a ser este año a través de plataformas, entre el 5 y el 9 de octubre. Más de 168 colegios están presentándose en la Feria de Ciencias con sus trabajos”, recalcó Gvirtz.

“Además, hemos entregado 8.000 kits de robótica, con capacitaciones para los docentes, equipamos todos los jardines de infantes con computadoras, para que los chicos de salas de tres, cuatro y cinco puedan hacer sus primeros pasos en lo que es la alfabetización digital”, mencionó.

Por último, la funcionaria desarrolló el tercer gran eje, vinculado al ámbito laboral: “El último ítem está relacionado a la vinculación entre la educación y el mercado de trabajo, el empleo, apuntando siempre a una premisa de nuestro intendente Fernando Espinoza, que tiene que ver con convertir a La Matanza en una Ciudad de la innovación tecnológica”, definió.

“En eso estamos trabajando con la UTN. Se están formando más de 80 docentes de matemática y física, a través de un programa en donde se enseñan estas disciplinas, a través de, por ejemplo, el diseño de una montaña rusa. Entonces, el chico ya no aprende más matemática teórica, sino que tiene que aplicar los conocimientos de matemática y física para diseñar un puente, una montaña rusa, un edificio, etcétera”, ejemplificó.

“Estamos, también, incentivando a los chicos para que ingresen a la carrera de Ingeniería en Informática, que ofrece tanto la UTN como la Universidad Nacional de La Matanza. Hay más de 200 chicos haciendo los cursos de ingreso para estas áreas específicas”, destacó.

“Y, por otro lado, estamos trabajando con empresas como Accenture, para la formación específica de chicos que se incorporan al mercado de trabajo. De hecho, en plena pandemia, Accenture ha contratado diez graduados matanceros para trabajos vinculados a sus áreas de incumbencia”, ponderó.

Por último, la funcionaria expresó la alegría y satisfacción de toda la administración matancera por la distinción. “Estamos muy contentos y orgullosos de haber ganado, porque no cualquiera ingresa, no es fácil. Felices, porque La Matanza no sólo es la Capital Nacional de la Producción y el Trabajo, sino que ahora es Ciudad de Aprendizaje de la UNESCO. Creo que ser Ciudad de Aprendizaje de la UNESCO, y estar en una Red Mundial de Ciudades de Aprendizaje, es un orgullo para todos los matanceros”, concluyó.

¿Qué es una ciudad del aprendizaje?

Es una ciudad que “promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos”. La UNESCO la define como una ciudad que:

*moviliza de un modo efectivo sus recursos en todos los sectores para la promoción de un aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior;

*revitaliza el aprendizaje en las familias y las comunidades;

*facilita el aprendizaje para y en el lugar de trabajo;

*amplía el uso de modernas tecnologías de aprendizaje;

*mejora la calidad y la excelencia en el aprendizaje; y

*fomenta una cultura de aprendizaje durante toda la vida.

Siguiendo estas pautas, sostiene UNESCO, la ciudad mejora el empoderamiento individual y la inclusión social, el desarrollo económico, la prosperidad cultural y el desarrollo sostenible.