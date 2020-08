La Matanza: la conmovedora actitud de un chico con el bombero que salvó su casa de las llamas

Era la previa del día del niño, cuando varias familias del Barrio El Tizón, de Virrey del Pino, vieron amenazadas sus casas por un incendio en un basural clandestino. Por suerte, los Bomberos llegaron a tiempo para apagar el fuego, aunque no imaginaron que terminarían emocionados con el reconocimiento que les daría un nene de 12 años.

Según informaron desde la institución de La Matanza, el 15 de agosto y al recibir el alerta, «acudió a la zona el móvil 37 del Destacamento N° 5 de Virrey del Pino, a cargo del Sub Oficial Claudio Quinteros, quien al arribar al lugar solicita de apoyo a los Móviles 4 y 27 de González Catán». El foco estaba en un pastizal donde los vecinos arrojan basura.

Los oficiales encontraron que las llamas ya habían alcanzado los postes de luz y estaban a metros de las casas. Tras la ardua labor, finalmente se pudo extinguir el fuego, y cuando el personal estaba por retirarse del lugar, Sergio, uno de los chicos del barrio se acercó a uno de los Bomberos para agradecerle.

“Tomá, esto es porque salvaron la casa de mi tía”, le expresó el menor queriendo darle un billete de 20 pesos al oficial Quinteros. Según expresaron desde la institución, «el Bombero reaccionó emocionado y le dijo: qué gran corazón que tenés«, se negó a tomar el dinero y le prometió que cuando pase la cuarentena lo invitarán para que visité el Cuartel ubicado en La Foresta.

Sergio contó que «era lo único que tenía, le había hecho un mandado a mi tía y me había dado esa propina». En diálogo con el sitio Cuenta Kilómetros, el nene expresó: «nos sacamos una foto, me gusta mucho el trabajo de ellos porque arriesgan su vida para salvar a las personas, me encantaría ser bombero».

Yesica, la mamá, comentó que Sergio asiste al primer año de la escuela secundaria 15 y que siempre tiene actitudes de querer ayudar. Por ejemplo, va a comprar comida para su mascota y viene dándole el alimento a los perros de la calle. “Mamá no podía no darles”, explica el niño al llegar a su casa.

Desde Bomberos Voluntarios de La Matanza expresaron su emoción: «episodios así no se ven a menudo, pero lo importante es que con esa pequeña acción nos quedan claro dos cosas, primero: que el reconocimiento existe y que la gente ve y valora lo que hacen, sobre todo los chicos y las nuevas generaciones, y segundo: que no está todo perdido, ya que con niños así entre todos podremos sacar a nuestro amado país adelante».

