La Matanza llegó a pagar los sueldos con recursos propios, pero hay enojo de los municipales por el congelamiento salarial

Si bien el Municipio pudo depositar los salarios a tiempo, desde el sindicato que representa a los estatales matanceros aseguran que Espinoza les adelantó que, por ahora, no habrá paritarias. “Si estamos en una guerra, nuestros compañeros están en la trinchera y no los podemos dejar a la deriva”, advirtieron.

En medio de la delicada situación financiera que atraviesan los municipios bonaerenses por el parate económico y la fuerte caída de las recaudaciones por la cuarentena obligatoria decretada por la pandemia de coronavirus, la Provincia salió al auxilio con una primera partida de 4.000 millones de pesos, que se liquidaron en los últimos días, para que pudieran afrontar el pago de salarios. Si bien había preocupación por el depósito de esos pagos en fecha, en La Matanza, los empleados m unicipales cobraron a tiempo, pero hay un enojo muy fuerte con el Ejecutivo porque, desde el sindicato que los representa, aseguran que no tendrán paritarias en el corto plazo.

Este mes, el Municipio llegó a pagar los salarios con recursos propios. El esquema de ayuda de la Provincia, implementado tras el reclamo de los intendentes, consiste en un primer depósito de 1.000 millones de pesos, que se distribuyó de manera automática según el coeficiente de coparticipación –al Distrito le correspondieron alrededor de 73 millones de pesos-, mientras que los restantes 3.000 millones son fondos reembolsables que cada intendente debía pedir a según sus necesidades. El mes que viene, se implementará ese mismo esquema, con otros 4.000 millones de pesos a disposición de los distritos. Según confirmaron a El1 Digital desde el ministerio de Gobierno provincial, 109 de los 135 alcaldes bonaerenses demandaron esa asistencia.

En ese sentido, fuentes del Ejecutivo local explicaron cuál es el cuadro de situación matancero: “Por ahora, estamos bien, pero bajó terriblemente la recaudación y, por lo tanto, si el intendente siempre fue muy cuidadoso con los números, hoy lo es mucho más. Se pararon todas las compras y se abastece solo de lo imprescindible: todo se lo está llevando Desarrollo y todo lo que sea atender la pandemia. Las cajas chicas están limitadas, estamos en estado de guerra”.

“Quizás, a diferencias de otros municipios, no dependemos exclusivamente de que la Provincia nos gire plata, pero los recursos son finitos y va a costar mucho recuperarse”, expresaron, con preocupación, desde el Palacio Almafuerte, desde donde apuntaron que, hoy, por ejemplo “se está asistiendo a casi 400.000 familias” con alimentos.

En ese contexto, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, no ocultaron su enojo con el Ejecutivo porque, aseguran, si bien el pago de este mes ya fue depositado, no tendrían aumentos salariales en el corto plazo. “Es lamentable lo que está ocurriendo, hemos tenido una reunión con el intendente (Fernando Espinoza) y él aduce que, por las circunstancias que está pasando el país y los problemas que todos conocemos, por lo menos por ahora, no vamos a tener ninguna recomposición salarial”, contó a El1 Digital su secretario general, Daniel Troncoso.

El dirigente gremial relató que, durante el encuentro con Espinoza, el jefe comunal les planteó que el estado actual “es de guerra”. “Pero, casualmente, el Municipio de La Matanza tiene la mitad de los compañeros afectados al área de salud. E, indirectamente, muchos otros están vinculados a estas tareas porque están colaborando en los comedores o van a trabajar a los hospitales, mientras que la mayoría está por debajo de la línea de pobreza”, advirtió Troncoso.

En ese sentido, el referente sindical de los estatales matanceros expresó su malestar porque, remarcó, “esto es resultado de una pérdida que viene de hace años”. “Antes, porque había otro Gobierno; hoy, por la pandemia, pero lo cierto las circunstancias son cada vez peores. Si esto es una guerra, los compañeros son soldados porque muchos son enfermeros, médicos, gente de mantenimiento de los hospitales y que cobran sueldos bajísimos. Es una situación lamentable, porque todo lo que cobran lo tienen empeñado en préstamos para poder comer y subsistir”, agregó en esa sintonía.

Por eso, si bien valoró que el salario de este mes ya hubiese sido depositado y destacó que hay un compromiso oficial “de seguir pagando a tiempo”, graficó que “muchos empleados no tienen, ni siquiera, para cargar la SUBE para ir a trabajar”. “En los centros de salud municipales, faltan insumos y hay problemas edilicios realmente dramáticos porque, en algunos, no hay baños básicamente, ni siquiera hablo de alcohol en gel o lavandina”, sumó.

Las declaraciones de Troncoso generan sorpresa, dada su fluida relación con el oficialismo local. “Somos militantes peronistas y trabajamos fuertemente en la campaña porque entendíamos que era necesario un cambio desde el Gobierno nacional. Lo tuvimos y, ahora, desgraciadamente nos pasa esto. Entendemos el contexto, pero si hablamos de una guerra, los que están en la trinchera son los compañeros municipales que están afectados al área de salud y no podemos dejarlos a la deriva con estos sueldos”, resumió Troncoso, al tiempo que relató que, aun, están esperando a ser convocados nuevamente por Espinoza. “Pedimos reunión para esta semana y no obtuvimos respuesta”, lamentó el referente sindical.