La Matanza: operativo de control comercial por la cuarentena

La Secretaría de Planificación Operativa y Control Comunal, mediante Resolución N° 310/2020 establece cuales son los comercios autorizados a continuar con sus actividades, teniendo en cuenta las medidas tomadas por el Gobierno Nacional que alcanza a toda la población argentina “aislamiento social, preventivo y obligatorio».

En su artículo uno autoriza a continuar con sus actividades comerciales de forma ininterrumpida hasta el 31 de marzo inclusive a los supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad (despensa, fiambrería, almacén y panadería), farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas, servicios de lavandería.

En concordancia con el DNU 297/2020 que permite trabajar a aquellos comercios que signifiquen aprovisionamiento de alimento, se aclara que si el producto es crudo (sin cocción) podrá permanecer abierto, así como los comercios de proximidad que vendan alimentos ‘No elaborados’, por ejemplo, pescadería, verdulería, frutería, carnicería, dietética, fiambrería, despensa, almacén (siendo única excepción panadería y fábrica de pastas). Mientras que rotiserías, pizzerías, parrillas, restaurante, expendio de empanadas, venta de conos de papas, etc . quedan comprendidos como elaboración de alimentos y consecuentemente NO podrán abrir, pues no son comercios cuyo objeto signifique aprovisionar alimento

Por último y en todos los casos, los empleados y empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación para preservar la salud de las trabajadoras y trabajadores.

Los inspectores realizarán controles por las calles del partido para corroborar que se cumpla lo dispuesto y en caso contrario, que algún comercio fuera de los autorizados esté abierto, se aplicará la sanción que corresponda.

En el día de la fecha, se procedió a la clausura de comercios por estar abiertos sin estar exceptuados en el decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 y resolución municipal 310/2020, de la secretaría de Planificación operativa y control Comunal

Teléfono de denuncias 147 // 4600- 7339 (hasta las 14.30)