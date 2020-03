La Matanza presentó los resultados de la encuesta Municipal de Ventas, Empleo y Expectativas de los comerciantes locales

La Secretaría de la Producción de la Municipalidad de La Matanza dio a conocer los resultados de la quinta encuesta del año 2019 sobre la actividad comercial. Según el relevamiento, pese a que la situación del sector continúa en caída, se observa una desaceleración y un aumento de las expectativas de los comerciantes para lo próximos meses.

Este estudio, realizado en diciembre último en compa ración al mismo mes del año 2018, forma parte de los mecanismos habituales que lleva adelante el Observatorio de Ventas, Producción y Empleo de la Secretaría de la Producción, se realizó sobre un total de 691 pequeños comercios locales que fueron entrevistados de manera presencial.

Si bien las ventas cayeron un 28%, lo que acumula un 65% de caída en los últimos dos años, se observó una desaceleración en relación al mismo período de 2018, cuando la baja había sido de 51%. Esto se debió a que en ese año este indicador ya se encontraba en niveles muy bajos.

Asimismo, la mayor diferencia estuvo en las expectativas de los comerciantes para el corto plazo: en 2019, sólo el 15% manifestó tener “malas expectativas” para los próximos 3 meses, a diferencia de lo que ocurría un año atrás, cuando representaban el 64%. Por su parte, aquellos con “buenas expectativas” llegaron al 45%, cuando en 2018 representaban apenas el 3%.

La secretaria de Producción, Débora Giorgi, señaló, “nuestros pequeños comerciantes matanceros, en los últimos dos años de gestión de Macri y Vidal, perdieron el 65% de su volumen de negocio. Y el 38% de los encuestados dijo haber despedido a un empleado porque los números no cerraban. Pero la buena noticia de esta encuesta es el cambio de expectativa que se produjo en los comerciantes matanceros, ya que a fin del 2018 los vendedores se mostraban muy pesimistas en relación al futuro comercial. Y hoy su visión cambió, con la seguridad de que va a repuntar su economía.”

El rubro carnicería mostró un descenso del 31% en diciembre 2019 y un año atrás ya habían caído el 50%. Es decir, que en este sector las ventas cayeron un 66% en el acumulado de los últimos dos años. Lo propio sucedió en almacenes (-24% y 47%), verdulerías (-27% y -50%), panaderías (-26% y -52%), calzado (-24% vs. 56%), farmacia (16% vs. -57%), indumentaria (-28% vs. -51%), gastronomía (26% y -47%), ferretería (-26% y -45%) y mueblería (-34% y -66%).

La caída acumulada total de ventas para los últimos dos años fue del 65% y localidades como Rafael Castillo, Tapiales y Virrey del Pino acusaron bajas “acumuladas” del orden de -87%, -71% y -68% respectivamente. Además, las empresas que despidieron en este período alcanzaron un 13% de la muestra, cuando en diciembre del 2018 eran el 38%.

“Si bien el relevamiento presenta una vez más la continuidad de una evolución muy negativa de la actividad comercial producto de la ‘tierra arrasada’ que dejaron la gestión de Macri y Vidal, se observan claros signos de mejoría en las expectativas. Apoyaremos los esfuerzos de los pequeños comerciantes con trabajo y políticas en favor de las PyMES junto con Alberto y Cristina, con Axel, Verónica y Fernando”, sostuvo Giorgi.