La Matanza recibirá más de 211 millones de pesos a través de un nuevo convenio de asistencia financiera con la Provincia

En un nuevo paquete de ayuda económica, como el que se implementó en abril y mayo, el Gobernador Kicillof se comprometió a distribuir 3.000 millones de pesos entre los 135 municipios bonaerenses, aunque, esta vez, serán no reintegrables.

Ante la presión que atraviesan los municipios bonaerenses por la caída en sus recaudaciones, el Gobernador, Axel Kicillof, volverá a asistirlos financieramente durante este mes, para que puedan pagar los salarios y el medio aguinaldo de sus empleados y sostener las demandas sanitarias ante la pandemia de coronavirus. Para sellar el compromiso, el mandatario provincial encabezó, este martes, por tandas y a través de videoconferencias, las firmas de los correspondientes con los intendentes de la Primera, Tercera y Octava Sección Electoral. En ese marco, según confirmaron fuentes del Ejecutivo matancero a El1 Digital, a partir del acuerdo que el intendente, Fernando Espinoza, firmó esta tarde, el Municipio recibirá 211.300.000 pesos como parte de esa ayuda económica. En total, los fondos que Kicillof distribuirá entre los 135 municipios ascienden a los 3.000 millones de pesos.

De acuerdo a las precisiones brindadas desde el Palacio Almafuerte, el 50 por ciento de los aportes que llegarán desde Provincia -que, a diferencia de la mayor parte de la asistencia otorgada en abril y mayo, son no reintegrables y los distritos no deberán devolverlos-, son distribuidos de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) que corresponde a cada municipio y según el cual reciben los fondos coparticipables. El otro 50 por ciento se reparte a partir de un coeficiente que se calculó en base al total de los recursos corrientes, sobre el total de los recursos corrientes que sumaron los municipios durante 2019. «Todavía, no se sabe cuándo ingresarán efectivamente esos fondos», agregaron desde el Municipio.

Cabe destacar que, hasta hoy, de los 9.000 millones de pesos que repartió la Provincia entre los municipios para ayudarlos a afrontar los costos operativos básicos durante la pandemia, 8.000 millones quedaban a libre disposición de los intendentes, quienes debían demandarlos si lo consideraban necesario para afrontar el pago de salarios, dado que son aportes que deben devolver al término del ejercicio fiscal actual, aunque no se les devengarán intereses. Solo los 1.000 millones de pesos restantes de ese paquete de ayuda inicial distribuido en abril y mayo se repartió automáticamente por el CUD, por lo que a La Matanza le correspondieron algo más de 73 millones.

En ese entonces, el secretario de Economía y Hacienda local, Marcelo Giampaoli, informó a este medio que el Ejecutivo matancero había decidido no hacer uso de esa opción y valerse de las reservas propias que la comuna acumuló para afrontar sus gastos. “No hemos pedido ayuda financiera a la Provincia porque se descontaría de la misma coparticipación. Lo que nos pueden prestar hoy, lo tendríamos que devolver antes de diciembre, así que no es de mucha ayuda. Pudimos pagar abril y, seguramente, vamos a poder pagar mayo sin sobresaltos”, había asegurado el funcionario en ese momento.

En esta etapa de asistencia financiera, el Gobierno provincial otorgará a los 135 municipios un total de 3.000 millones de pesos. Este lunes, los distritos de la Primera Sección recibieron un total de 991,7 millones de pesos; la Tercera recibió 789,8 millones -de los cuales 211,3, es decir, más del 25 por ciento del total, fueron para La Matanza-; mientras que la Octava, sección solo integrada por La Plata, recibió 93,6 millones de pesos. El miércoles, se realizará la firma con los intendentes de la Segunda, Cuarta y Séptima Sección Electoral, mientras jueves será el turno de los jefes comunales de la Quinta y Sexta Sección.

“Desde el primer día, el compromiso fue asistir a los municipios para que puedan sustituir parte de los recursos perdidos con recursos provinciales, sabiendo que tienen que seguir funcionando, afrontando los gastos generales, el pago de salarios y los gastos adicionales vinculados a la pandemia. Sabemos que ustedes son los que están en la primera línea de fuego y son quienes reciben todas las demandas de los vecinos”, expresó Kicillof, tras las rúbricas remotas, de las que también participaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; la ministra de Gobierno, Teresa García; y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

«Multiplicamos los esfuerzos para hacerle frente al COVID-19 y participamos de una nueva videoconferencia con el Gobernador en la que firmamos convenios de asignación de recursos para atender las necesidades de las vecinos y vecinas de La Matanza por la pandemia.

Según se explicaron desde la Gobernación, los fondos serán destinados a financiar los servicios básicos de salud, bienestar social, educación y obras de infraestructura urgentes de cada distrito, priorizando el impulso de actividades que promuevan empleo y el normal funcionamiento de los municipios. Esta decisión se suma a la que la Provincia dio a conocer la semana pasada, que implica la transferencia de 2.000 pesos diarios no reintegrables, que serán distribuidos a través del Ministerio de Salud bonaerense, por cada cama de aislamiento que sea efectivamente utilizada por los municipios para atender los casos “extrahospitalarios” de coronavirus.

Por eso, detallaron oficialmente, el paquete de asistencia consiste en un fondo salarial, un fondo de emergencia COVID, dirigido principalmente al Conurbano porque tiene el mayor peso de asistencia frente a la pandemia, y un fondo adicional por la utilización de las camas extrahospitalarias mencionadas previamente.

Cabe destacar, en este sentido, que si los contagios avanzan y el impacto en el Distrito amerita el uso pleno de las alrededor de 4.000 camas de aislamiento instaladas en distintas instituciones de territorio acondicionadas para tales fines, La Matanza recibiría ocho millones de pesos diarios en concepto de asistencia de la Provincia para atender a los vecinos que quedaran allí aislados.